الأمم المتحدة تدين هجمات المتمردين الحوثيين على السعودية

أدانت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن"، وفقاً لـ"رويترز".
أدانت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن"، وفقاً لـ"رويترز".
أدانت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن"، وفقاً لـ"رويترز".
أدانت منظمة الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية.
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن "مثل هذه الأفعال تضر بجهود الوساطة التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن"، وفقاً لـ"رويترز".