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أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل

أسفرت عن ضبط 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز القفل بمحافظة صامطة، خلال شهر إبريل الماضي، 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بالمركز والقرى التابعة له.

وكثف قسم الرقابة الصحية بالبلدية من جولاته التفتيشية الصارمة على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبرتوكولات الصحية.. وسجّل خلال تلك الجولات 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس بلدية القفل المكلف منصور صميلي استمرار الجولات الرقابية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية.. متمنيًا من جميع المواطنين والمقيمين التعاون بالإبلاغ في حال ملاحظة أي مخالفة من قِبل المراكز التجارية عبر الرقم 940.

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أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز القفل بمحافظة صامطة، خلال شهر إبريل الماضي، 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بالمركز والقرى التابعة له.

وكثف قسم الرقابة الصحية بالبلدية من جولاته التفتيشية الصارمة على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبرتوكولات الصحية.. وسجّل خلال تلك الجولات 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس بلدية القفل المكلف منصور صميلي استمرار الجولات الرقابية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية.. متمنيًا من جميع المواطنين والمقيمين التعاون بالإبلاغ في حال ملاحظة أي مخالفة من قِبل المراكز التجارية عبر الرقم 940.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:26 PM

أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل

أسفرت عن ضبط 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز القفل بمحافظة صامطة، خلال شهر إبريل الماضي، 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بالمركز والقرى التابعة له.

وكثف قسم الرقابة الصحية بالبلدية من جولاته التفتيشية الصارمة على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبرتوكولات الصحية.. وسجّل خلال تلك الجولات 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس بلدية القفل المكلف منصور صميلي استمرار الجولات الرقابية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية.. متمنيًا من جميع المواطنين والمقيمين التعاون بالإبلاغ في حال ملاحظة أي مخالفة من قِبل المراكز التجارية عبر الرقم 940.

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