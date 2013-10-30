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بجميع المنشآت التدريبية.. "تقني الرياض" يعلن مواعيد القبول والتسجيل

فيما دعا "المقبل" جميع الراغبين في التقديم للالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22/ 3/ 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2/ 4/1442هـ.

وأضاف: "سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7/4/1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16/4/1442".

وأكد "المقبل" على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقًا للشروط المحددة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بجميع المنشآت التدريبية.. "تقني الرياض" يعلن مواعيد القبول والتسجيل
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22/ 3/ 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2/ 4/1442هـ.

وأضاف: "سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7/4/1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16/4/1442".

وأكد "المقبل" على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقًا للشروط المحددة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:27 PM

بجميع المنشآت التدريبية.. "تقني الرياض" يعلن مواعيد القبول والتسجيل

فيما دعا "المقبل" جميع الراغبين في التقديم للالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن مواعيد القبول والتسجيل بجميع المنشآت التدريبية التابعة لها للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أنه ستفتح بوابة القبول لبرامج البكالوريوس يوم الأحد 22/ 3/ 1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2/ 4/1442هـ.

وأضاف: "سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم كليات التقنية (بنات مسائي)، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب بالسجون يوم الأحد 7/4/1442هـ وتستمر إلى يوم الثلاثاء 16/4/1442".

وأكد "المقبل" على جميع الراغبين في التقديم ضرورة الالتزام والتقيد بالمواعيد المحددة حتى يضمنوا القبول بإذن الله وفقًا للشروط المحددة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.

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