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مكة.. ضبط حوش شعبي استُغل لتقديم الشيش والمعسلات بحي الراشدية

تمت مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين.

وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. ضبط حوش شعبي استُغل لتقديم الشيش والمعسلات بحي الراشدية
سبق

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين.

وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:39 PM

مكة.. ضبط حوش شعبي استُغل لتقديم الشيش والمعسلات بحي الراشدية

تمت مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ وإغلاق الموقع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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237

ضبطت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حوشًا شعبيًّا في حي الراشدية، يتم استغلاله لتقديم الشيش والمعسلات للمرتادين.

وأشارت بلدية الشرائع إلى مصادرة 20 شيشة وإتلاف 57 كجم من مشتقات التبغ، وإغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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