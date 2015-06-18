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"الدريبي" مستشاراً  أمنياً بالمرتبة الـ(15) بإمارة عسير

صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

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"الدريبي" مستشاراً  أمنياً بالمرتبة الـ(15) بإمارة عسير
سبق

صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
04:01 PM

"الدريبي" مستشاراً  أمنياً بالمرتبة الـ(15) بإمارة عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.

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200 مليون

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29 مليار ..

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