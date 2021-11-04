"الضربة القاضية" يحقق المركز الأول .. في بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه

نوف الحماد توجت المتسابقات الفائزات

اختتمت أمس منافسات بطولة المملكة المفتوحة للناشئات للعبة الكاراتيه تحت 15 عاماً لفئتي الكاتا والقتال، التي أقيمت في مدينة جدة على صالة كلية الأعمال والتكنولوجيا والتي شهدت مشاركة أكثر من 100 لاعبة .



وتمكن فريق الضربة القاضية من الحصول على المركز الأول، وفريق فنون آسيا على المركز الثاني، فيما حصل فريق رمز الحركة على المركز الثالث، وفي نهاية المنافسات قامت مسؤولة الرياضة النسائية بالاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتورة نوف الحماد، بتتويج المتسابقات الفائزات وتسليمهن ميداليات البطولة، كما أشادت بمستوى اللاعبات المشاركات، وبالتنظيم الرائع الذي تميزت به البطولة.