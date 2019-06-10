النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتية

بوفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي.. سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بمغفرته

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتية
سبق

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:38 PM

منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتية

بوفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي.. سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بمغفرته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
1
2,163

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,496
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,336
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,370
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,120

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف
قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة