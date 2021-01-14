النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين

دعا إلى توفير سبل الوقاية واتخاذ التدابير لحمايتهم من خطر "كورونا"

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ معتبرًا أن هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وقال "العسومي": هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذيْن يُعَرّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويودي هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم: هذا القرار المرفوض يُعد تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزًا عنصريًّا تجاههم.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد في خطاب وجّهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كل التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ معتبرًا أن هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وقال "العسومي": هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذيْن يُعَرّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويودي هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم: هذا القرار المرفوض يُعد تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزًا عنصريًّا تجاههم.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد في خطاب وجّهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كل التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
12:20 PM

"العسومي" يُدين امتناع الاحتلال عن تقديم لقاحات للأسرى الفلسطينيين

دعا إلى توفير سبل الوقاية واتخاذ التدابير لحمايتهم من خطر "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
240

أدان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحنا" بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ معتبرًا أن هذا القرار مخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وقال "العسومي": هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذيْن يُعَرّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويودي هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف في بيان له اليوم: هذا القرار المرفوض يُعد تعديًا واضحًا على حقوق الأسرى الفلسطينيين، وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزًا عنصريًّا تجاههم.

وطالَبَ رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكد في خطاب وجّهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، ضرورة تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وتوفير سبل الوقاية، واتخاذ كل التدابير لحمايتهم من خطر فيروس "كورونا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,350
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,788

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة