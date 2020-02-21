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إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة

ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الزوار توافدوا على معرضها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي بالواجهة البحرية بجدة.

ويحتوي المعرض على آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات دون حضور الشخص لشرطة المنطقة، وذلك عبر أربع طرق، هي (واتساب - الإيميل - الاتصال الشخصي - الحضور مباشرة لشرطة المنطقة ومقابلة مديرها).

كما يتطرق المعرض لآخر التقنيات الحديثة لدى قطاع الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وكشفها المجرمين. وكذلك قسم الأسلحة والمتفجرات، وفيه عرض أهم الأسلحة الأثرية، وطريقة التقديم على تصاريح الأسلحة.

وثمَّن عدد من الزوار الخطوات التطويرية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجدت ترحيبًا من جميع الزوار.

شرطة مكة المكرمة أمنكم وسلامتكم هدفنا الواجهة البحرية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة
سبق

أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الزوار توافدوا على معرضها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي بالواجهة البحرية بجدة.

ويحتوي المعرض على آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات دون حضور الشخص لشرطة المنطقة، وذلك عبر أربع طرق، هي (واتساب - الإيميل - الاتصال الشخصي - الحضور مباشرة لشرطة المنطقة ومقابلة مديرها).

كما يتطرق المعرض لآخر التقنيات الحديثة لدى قطاع الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وكشفها المجرمين. وكذلك قسم الأسلحة والمتفجرات، وفيه عرض أهم الأسلحة الأثرية، وطريقة التقديم على تصاريح الأسلحة.

وثمَّن عدد من الزوار الخطوات التطويرية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجدت ترحيبًا من جميع الزوار.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
11:01 PM

إقبال على معرض شرطة مكة بالواجهة البحرية بجدة

ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الزوار توافدوا على معرضها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، وافتتحها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي بالواجهة البحرية بجدة.

ويحتوي المعرض على آلية تقديم الشكاوى والاقتراحات دون حضور الشخص لشرطة المنطقة، وذلك عبر أربع طرق، هي (واتساب - الإيميل - الاتصال الشخصي - الحضور مباشرة لشرطة المنطقة ومقابلة مديرها).

كما يتطرق المعرض لآخر التقنيات الحديثة لدى قطاع الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة، وكشفها المجرمين. وكذلك قسم الأسلحة والمتفجرات، وفيه عرض أهم الأسلحة الأثرية، وطريقة التقديم على تصاريح الأسلحة.

وثمَّن عدد من الزوار الخطوات التطويرية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة، ووجدت ترحيبًا من جميع الزوار.

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