بحضور جماهيري كبير وبثلاثية الفتح .. "الاتحاد" يعود للصدارة من جديد

في مباراة البطاقات الثلاث الحمراء

نجح الاتحاد في العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب الفوز على الفتح .



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري.



أهداف المباراة جاءت بواقع هدفين في شوط المباراة الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 35 ومواطنه كورنادو في الدقيقة 37 ثم أضاف رومارينهو الهداف الأجنبي التاريخي للعميد الهدف الثالث في الدقيقة 70 .



كما تصدى حارس الفتح "ماكسيم" لركلة جزاء من قدم لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90.



بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 23 محتلاً صدارة جدول ترتيب المسابقة قي حين توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 12.



المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، كانت من نصيب لاعب الفتح مروان سعدان ، ولاعب الاتحاد زياد الصحفي ومدير الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي.