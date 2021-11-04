النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور جماهيري كبير وبثلاثية الفتح .. "الاتحاد" يعود للصدارة من جديد

في مباراة البطاقات الثلاث الحمراء

نجح الاتحاد في العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب الفوز على الفتح .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري.

أهداف المباراة جاءت بواقع هدفين في شوط المباراة الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 35 ومواطنه كورنادو في الدقيقة 37 ثم أضاف رومارينهو الهداف الأجنبي التاريخي للعميد الهدف الثالث في الدقيقة 70 .

كما تصدى حارس الفتح "ماكسيم" لركلة جزاء من قدم لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90.

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 23 محتلاً صدارة جدول ترتيب المسابقة قي حين توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 12.

المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، كانت من نصيب لاعب الفتح مروان سعدان ، ولاعب الاتحاد زياد الصحفي ومدير الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي.

الاتحاد الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بحضور جماهيري كبير وبثلاثية الفتح .. "الاتحاد" يعود للصدارة من جديد
سبق

نجح الاتحاد في العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب الفوز على الفتح .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري.

أهداف المباراة جاءت بواقع هدفين في شوط المباراة الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 35 ومواطنه كورنادو في الدقيقة 37 ثم أضاف رومارينهو الهداف الأجنبي التاريخي للعميد الهدف الثالث في الدقيقة 70 .

كما تصدى حارس الفتح "ماكسيم" لركلة جزاء من قدم لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90.

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 23 محتلاً صدارة جدول ترتيب المسابقة قي حين توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 12.

المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، كانت من نصيب لاعب الفتح مروان سعدان ، ولاعب الاتحاد زياد الصحفي ومدير الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
10:08 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
12:04 AM

بحضور جماهيري كبير وبثلاثية الفتح .. "الاتحاد" يعود للصدارة من جديد

في مباراة البطاقات الثلاث الحمراء

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
1,985

نجح الاتحاد في العودة لصدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب الفوز على الفتح .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة رقم 11 من مسابقة الدوري.

أهداف المباراة جاءت بواقع هدفين في شوط المباراة الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 35 ومواطنه كورنادو في الدقيقة 37 ثم أضاف رومارينهو الهداف الأجنبي التاريخي للعميد الهدف الثالث في الدقيقة 70 .

كما تصدى حارس الفتح "ماكسيم" لركلة جزاء من قدم لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع 5+90.

بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده للنقطة رقم 23 محتلاً صدارة جدول ترتيب المسابقة قي حين توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 12.

المباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، كانت من نصيب لاعب الفتح مروان سعدان ، ولاعب الاتحاد زياد الصحفي ومدير الكرة بنادي الاتحاد حامد البلوي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,104
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,967
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,087
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,159

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة