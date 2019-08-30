"خالد بن سلمان" يبحث مع "إسبر" مكافحة الإرهاب والتصدي للممارسات الإيرانية

تناولا مبادرة حماية الملاحة الدولية واستمرار جهود التحالف في دعم الشرعية باليمن

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وفور وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" استعرض حرس الشرف، ومن ثم دوّن كلمة في سجل كبار الزوار.

بعد ذلك عقد اجتماعاً استعرض خلاله العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين، وفرص تطويره، خصوصاً في الجوانب العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والتصدي للممارسات الإيرانية العدائية المزعزعة لأمن المنطقة، والجهد المشترك في إطار مبادرة حماية الملاحة الدولية، واستمرار جهود قوات التحالف في دعم الشرعية بالجمهورية اليمنية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، وحضره من الجانب الأمريكي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية.