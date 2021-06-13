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مباريات اليوم بأمم أوروبا.. إنجلترا تصطدم بكرواتيا

النمسا ضد مقدونيا الشمالية وهولندا تلاقي أوكرانيا بالثالثة

تقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات في اليوم الثالث من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، بينما تلعب النمسا ضد مقدونيا الشمالية، وتلعب هولندا أمام أوكرانيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت مكة المكرمة:

إنجلترا × كرواتيا – الساعة الرابعة عصراً.

النمسا × مقدونيا الشمالية – الساعة السابعة مساءً.

هولندا × أوكرانيا – الساعة العاشرة مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباريات اليوم بأمم أوروبا.. إنجلترا تصطدم بكرواتيا
سبق

تقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات في اليوم الثالث من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، بينما تلعب النمسا ضد مقدونيا الشمالية، وتلعب هولندا أمام أوكرانيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت مكة المكرمة:

إنجلترا × كرواتيا – الساعة الرابعة عصراً.

النمسا × مقدونيا الشمالية – الساعة السابعة مساءً.

هولندا × أوكرانيا – الساعة العاشرة مساءً.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
12:23 PM

مباريات اليوم بأمم أوروبا.. إنجلترا تصطدم بكرواتيا

النمسا ضد مقدونيا الشمالية وهولندا تلاقي أوكرانيا بالثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات في اليوم الثالث من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي، في إطار منافسات المجموعة الرابعة، بينما تلعب النمسا ضد مقدونيا الشمالية، وتلعب هولندا أمام أوكرانيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، حسب توقيت مكة المكرمة:

إنجلترا × كرواتيا – الساعة الرابعة عصراً.

النمسا × مقدونيا الشمالية – الساعة السابعة مساءً.

هولندا × أوكرانيا – الساعة العاشرة مساءً.

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