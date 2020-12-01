النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

وفيات كورونا في تركيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي

سجلت (30110) إصابات جديدة و190 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اليومية بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا سجلت ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقًا كاملاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقمًا قياسيًا أيضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 30110.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث إن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر، فيما بدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات كورونا في تركيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي
سبق

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اليومية بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا سجلت ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقًا كاملاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقمًا قياسيًا أيضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 30110.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث إن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر، فيما بدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
11:19 PM

وفيات كورونا في تركيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي

سجلت (30110) إصابات جديدة و190 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
714

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات اليومية بسبب مرض كوفيد-19 في تركيا سجلت ارتفاعًا قياسيًا لليوم التاسع على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعدد 190 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استعداد الأتراك لإجراءات عزل جديدة للحد من تفشي الوباء، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في حالات الإصابة والوفاة، تضمنت فرض حظر تجول خلال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقًا كاملاً في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل عدد الإصابات الجديدة بما فيها الإصابات دون أعراض رقمًا قياسيًا أيضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إذ بلغ 30110.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 13936، لكن البيانات التاريخية عن إجمالي الحالات غير متوفرة، حيث إن تركيا كانت تسجل الحالات التي تظهر عليها أعراض فقط على مدى أربعة أشهر، فيما بدأت في تسجيل جميع الحالات منذ الأربعاء الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,340
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,713

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة