"موهبة" تعايد القيادة والوطن بـ5 جوائز في أولمبياد شمال البلقان للفيزياء

بين 116 طالبًا وطالبة يمثلون 11 دولة في إنجاز عالمي جديد

عايد طلاب السعودية الذين تم تدريبهم مع موهبة، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والوطن بـ5 ميداليات، ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، فازوا بها في أولمبياد شمال البلقان للفيزياء 2021 من بين 116 طالبًا وطالبة، يمثلون 11 دولة.

وأُقيم الأولمبياد عن بُعد بسبب جائحة كورونا يومَي 7 و8 مايو الجاري في جمهورية أستونيا، ويعدمن أعرق المسابقات على مستوى العالم؛ ليرتفع بذلك رصيد السعودية الدولي في تحقيق إنجازات دولية في المسابقات العلمية إلى 413 فوزًا دوليًّا في مسابقات عالمية علمية.

وحصد الطالب أحمد آل مهنا من مدارس التهذيب الأهلية بتعليم الشرقية ميدالية ذهبية، وكان قد أمضى مع ‫موهبة 6 سنوات، وشارك في 14 ملتقى تدريبيًّا، و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحقق ميداليتين، ذهبية وبرونزية، في أولمبياد الفيزياء الدولي.

في حين حصد الطالب القاسم سنقالي من مدارس الفلاح الثانوية بتعليم مكة المكرمة ميدالية فضية، وكان قد أمضى مع موهبة 6 سنوات، خضع فيها لأكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحضر 14 ملتقى تدريبيًّا، و6 ملتقيات مكثفة، وحصد فضية وبرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي وشهادة تقدير.

وحصل الطالب حسن محمد آل ليل من مدارس رواد الخليج العالمية بإدارة تعليم الشرقية على ميدالية فضية، وأمضى مع موهبة 5 سنوات، تلقى فيها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية، وشارك في 11 ملتقى تدريبيًّا، و5 ملتقيات تدريب مكثف.

وحاز الطالب صادق العباد من مدارس الرواد الأهلية بإدارة تعليم الرياض ميدالية برونزية، وكان قد أمضى مع موهبة 4 سنوات، حصل فيها على أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحقق فضية كانجارو موهبة، والمركز الأول بدورة الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود.

في حين حصل الطالب حسين عادل الشماسي من مدارس التهذيب الأهلية بتعليم الشرقية على ميدالية برونزية، وكان قد قضى مع موهبة 4 سنوات، وشارك في 11 ملتقى تدريبيًّا، و6 ملتقيات مكثفة، وحصل على 3 آلاف ساعة تدريبية، وحقق ميدالية ذهبية في مسابقة موهوب 2018.

وضم فريق السعودية المشارك 8 طلاب، هم: حسام محمد عاشور من مدارس دار الذكر الأهلية في جدة، الذي قضى مع موهبة 5 سنوات، وحضر 12 ملتقى تدريبيًّا، و5 ملتقيات مكثفة، وتلقى أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحصل على جائزة خاصة في أولمبياد إبداع 2021. وأحمد نبيل آل مهنا من مدارس التهذيب الأهلية بالشرقية، الذي قضى مع موهبة 6 سنوات، وشارك في 14 ملتقى، و6 ملتقيات مكثفة، وتلقى أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحصل على ميداليتين، ذهبية وبرونزية، في أولمبياد الفيزياء الدولي. وحسين عادل الشماسي من مدارس التهذيب الأهلية بالشرقية الذي قضى مع موهبة 4 سنوات، وشارك في 11 ملتقى تدريبيًّا، و6 ملتقيات مكثفة، وتلقى أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحصل على ميدالية ذهبية في مسابقة موهوب 2018. وجواد بهاء آل سيف من مدارس التهذيب الأهلية بالشرقية، الذي قضى مع موهبة 4 سنوات، وحضر 5 ملتقيات تدريبية، و3 ملتقيات تدريب مكثف، وتلقى أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية. والقاسم سنقالي من مدارس الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، الذي قضى مع موهبة 6 سنوات، وحضر 14 ملتقى تدريبيًّا، و6 ملتقيات مكثفة، تلقى خلالها أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية، وحصد فضية وبرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي، وشهادة تقدير في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء. وصادق بن عباس العباد من مدارس الرواد الأهلية فرع الازدهار بالرياض، الذي قضى مع موهبة 4 سنوات، تلقى خلالها أكثر من 3 آلاف ساعة تدريبية بمشاركته في 5 ملتقيات تدريبية و3 ملتقيات تدريب مكثف، وحقق ميدالية فضية في مسابقة كانجارو موهبة، والمركز الأول بدورة الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود. والطالبة لمى عبدالرحمن الأهدل من مدارس دار الفكر الأهلية بجدة، التي قضت مع موهبة4 سنوات، وشاركت في 5 ملتقيات تدريبية، و3 ملتقيات تدريب مكثف، تلقت خلالها أكثر من3 آلاف ساعة تدريبية، وشاركت في مسابقة موهوب 2018.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود المتحمي، أن الدعم المتواصل الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- للموهبة والموهوبين أثمر نتائج مميزة للوطن من خلال تحقيق 413 جائزة دولية، وتجاوز دول صناعية متقدمة في هذه النتائج.

وأضاف المتحمي: "يحظى أبناء موهبة بتدريب وتأهيل عالٍ منذ انضمامهم لموهبة، ويخضعون لبرامج ودورات ضمن رحلة كاملة لكل طالب، بها أكثر من 19 مبادرة مختلفة، تكفل للطالب الرعاية والتمكين من المشاركة في صناعة المستقبل، وليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق رؤية السعودية 2030".

وتابع أمين موهبة: "وها هم يهدون الوطن وقيادته -حفظها الله- في يوم عيد الفطر هذا الفوز، والتمثيل المشرف للوطن دوليًّا".

وتأتي مشاركات السعودية، ممثلة في مؤسسة موهبة ووزارة التعليم، في المسابقات والمحافل الدولية ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى "رحلة الطالب الموهوب"، تضم مبادرات عدة، منها: فصول موهبة وبرامج صيفية إثرائية، وأكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف، تضمن تأهيل الطالب بشكل جيد، يحقق له المنافسة والفوز في المشاركات الدولية، وتمثيل الوطن بشكل مناسب.

ويسمح أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء لكل دولة رئيسية بالمشاركة بـ20 متسابقًا، فيما يسمح لكل دولة ضيف بالمشاركة بعدد محدد من المتسابقين.

يُشار إلى أن السعودية حققت من خلال طلبة موهبة 408 إنجازات دولية خلال الـسنوات العشر الماضية، ترتفع بهذا الإنجاز لتصبح 413 إنجازًا دوليًّا، تحققت نتيجة رحلة طويلة من التدريب والتأهيل اللذين يخضع لهما الطلاب في البرامج والمعسكرات التي تقيمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويتم خلالها تدريب الطالب على مختلف المهارات التي تمكنه من تمثيل السعودية بشكل مشرف، وتحقيق إنجازات ونجاحات، ومنافسة طلبة دول متقدمة في المجالات العلمية، وتجاوزهم، والفوز عليهم.