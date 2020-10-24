النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 395 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. الناجي الوحيد من حريق منزل أسرة بمكة.. "القرآن الكريم"

اندلع بسبب تماس كهربائي

خصّ الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرمة، "سبق" بفيديو ظهر فيه مصحفاً لم تمسه النار بعد أن التهمت ألسنة اللهب محتويات منزله قبل ثلاثة أيام، بحي الشرائع بمكة المكرمة بسبب تماس كهربائي.

وأكد "سندي" أنه وجد المصحف بين الركام حيث لم تمسه النار، بينما جاءت ألسنة اللهب على كامل محتويات منزله من أجهزة وأثاث ونحوها.

وقدّم "سندي"، شكره لجميع الإعلاميين بمكة المكرمة على مشاعرهم ومواساته في مصابه الجلل، بعد أن احترقت شقته، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الألم عنه وعن أسرته.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحريق في خبر تحت عنوان "حريق يلتهم منزل أسرة بمكة.. كانوا يؤدون الاختبارات على المنصة والحواسيب احترقت"، جاء فيه أن حريقاً شبّ الأسبوع الماضي، في محتويات شقة الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرّمة.

وقال سندي لـ"سبق" حينها: "فوجئت أسرتي بنشوب الحريق بعد صلاة العشاء بمنزلي الكائن في حي الشرائع، بسبب تماس كهربائي، والتهم الحريق محتويات المنزل كافة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر التي يدرس بها أبنائي"، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته تمكنوا من الخروج بعد اندلاع الحريق بملابسهم الخاصة فقط.

وأضاف: "أحمد الله على قضائه وقدره، وأحمد الله على سلامة أفراد أسرتي؛ حيث كان اشتعال النار سريعًا"، مطالبًا إدارة التعليم بمكة المكرمة، بمراعاة ظروف الأسرة وطلابها؛ حيث إن الطلاب كانوا يؤدون الاختبارات مع زملائهم عبر المنصة؛ إلا أنهم من اليوم الأربعاء توقفوا تمامًا عن ذلك بسبب احتراق المنزل واحتراق أجهزة الحواسيب الخاصة بهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. الناجي الوحيد من حريق منزل أسرة بمكة.. "القرآن الكريم"
سبق

خصّ الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرمة، "سبق" بفيديو ظهر فيه مصحفاً لم تمسه النار بعد أن التهمت ألسنة اللهب محتويات منزله قبل ثلاثة أيام، بحي الشرائع بمكة المكرمة بسبب تماس كهربائي.

وأكد "سندي" أنه وجد المصحف بين الركام حيث لم تمسه النار، بينما جاءت ألسنة اللهب على كامل محتويات منزله من أجهزة وأثاث ونحوها.

وقدّم "سندي"، شكره لجميع الإعلاميين بمكة المكرمة على مشاعرهم ومواساته في مصابه الجلل، بعد أن احترقت شقته، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الألم عنه وعن أسرته.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحريق في خبر تحت عنوان "حريق يلتهم منزل أسرة بمكة.. كانوا يؤدون الاختبارات على المنصة والحواسيب احترقت"، جاء فيه أن حريقاً شبّ الأسبوع الماضي، في محتويات شقة الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرّمة.

وقال سندي لـ"سبق" حينها: "فوجئت أسرتي بنشوب الحريق بعد صلاة العشاء بمنزلي الكائن في حي الشرائع، بسبب تماس كهربائي، والتهم الحريق محتويات المنزل كافة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر التي يدرس بها أبنائي"، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته تمكنوا من الخروج بعد اندلاع الحريق بملابسهم الخاصة فقط.

وأضاف: "أحمد الله على قضائه وقدره، وأحمد الله على سلامة أفراد أسرتي؛ حيث كان اشتعال النار سريعًا"، مطالبًا إدارة التعليم بمكة المكرمة، بمراعاة ظروف الأسرة وطلابها؛ حيث إن الطلاب كانوا يؤدون الاختبارات مع زملائهم عبر المنصة؛ إلا أنهم من اليوم الأربعاء توقفوا تمامًا عن ذلك بسبب احتراق المنزل واحتراق أجهزة الحواسيب الخاصة بهم.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
04:34 PM

بالفيديو.. الناجي الوحيد من حريق منزل أسرة بمكة.. "القرآن الكريم"

اندلع بسبب تماس كهربائي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,537

خصّ الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرمة، "سبق" بفيديو ظهر فيه مصحفاً لم تمسه النار بعد أن التهمت ألسنة اللهب محتويات منزله قبل ثلاثة أيام، بحي الشرائع بمكة المكرمة بسبب تماس كهربائي.

وأكد "سندي" أنه وجد المصحف بين الركام حيث لم تمسه النار، بينما جاءت ألسنة اللهب على كامل محتويات منزله من أجهزة وأثاث ونحوها.

وقدّم "سندي"، شكره لجميع الإعلاميين بمكة المكرمة على مشاعرهم ومواساته في مصابه الجلل، بعد أن احترقت شقته، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الألم عنه وعن أسرته.

وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الحريق في خبر تحت عنوان "حريق يلتهم منزل أسرة بمكة.. كانوا يؤدون الاختبارات على المنصة والحواسيب احترقت"، جاء فيه أن حريقاً شبّ الأسبوع الماضي، في محتويات شقة الزميل عباس سندي، أحد الصحفيين القدامى بمكة المكرّمة.

وقال سندي لـ"سبق" حينها: "فوجئت أسرتي بنشوب الحريق بعد صلاة العشاء بمنزلي الكائن في حي الشرائع، بسبب تماس كهربائي، والتهم الحريق محتويات المنزل كافة من المفروشات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر التي يدرس بها أبنائي"، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته تمكنوا من الخروج بعد اندلاع الحريق بملابسهم الخاصة فقط.

وأضاف: "أحمد الله على قضائه وقدره، وأحمد الله على سلامة أفراد أسرتي؛ حيث كان اشتعال النار سريعًا"، مطالبًا إدارة التعليم بمكة المكرمة، بمراعاة ظروف الأسرة وطلابها؛ حيث إن الطلاب كانوا يؤدون الاختبارات مع زملائهم عبر المنصة؛ إلا أنهم من اليوم الأربعاء توقفوا تمامًا عن ذلك بسبب احتراق المنزل واحتراق أجهزة الحواسيب الخاصة بهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,650
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,653

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة