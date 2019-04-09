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‏"الورد والملة الطائفية" تجذب أهل الكويت في عروس المصائف

شهدوا مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي

زار مجموعة من السياح من دولة الكويت الشقيقة ‏محافظة الطائف، تزامناً مع مهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ15؛ حيث شهدوا تجربة قطف الورد بإحدى مزارع الورد والإفطار الطائفي المكون من: الملة، والسمن، والعسل، والجبن البلدي، كفعالية تركت انطباعًا رائعًا في نفوسهم.

‏وذكر لـ"سبق" المرشد السياحي المرافق للمجموعة خالد الشربي، أن الزوار من دولة الكويت الشقيقة ليسوا غرباء عن الطائف، فهي تعتبر إحدى محطات الوصول ‏للقادمين من الكويت لأداء فريضة الحج والعمرة، وكذلك للاصطياف، غير أن تجربة التواجد في الطائف أثناء موسم الورد كانت مختلفة تمامًا عمّا توقعوه.

يذكر أن مجموعة السياح زارت عددًا من مزارع ومصانع الورد في وادي محرم، والهدا، والشفا، وشهدوا مراحل التصنيع وصولًا لذلك المُنتج العالمي.

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‏"الورد والملة الطائفية" تجذب أهل الكويت في عروس المصائف
سبق

زار مجموعة من السياح من دولة الكويت الشقيقة ‏محافظة الطائف، تزامناً مع مهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ15؛ حيث شهدوا تجربة قطف الورد بإحدى مزارع الورد والإفطار الطائفي المكون من: الملة، والسمن، والعسل، والجبن البلدي، كفعالية تركت انطباعًا رائعًا في نفوسهم.

‏وذكر لـ"سبق" المرشد السياحي المرافق للمجموعة خالد الشربي، أن الزوار من دولة الكويت الشقيقة ليسوا غرباء عن الطائف، فهي تعتبر إحدى محطات الوصول ‏للقادمين من الكويت لأداء فريضة الحج والعمرة، وكذلك للاصطياف، غير أن تجربة التواجد في الطائف أثناء موسم الورد كانت مختلفة تمامًا عمّا توقعوه.

يذكر أن مجموعة السياح زارت عددًا من مزارع ومصانع الورد في وادي محرم، والهدا، والشفا، وشهدوا مراحل التصنيع وصولًا لذلك المُنتج العالمي.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:47 PM

‏"الورد والملة الطائفية" تجذب أهل الكويت في عروس المصائف

شهدوا مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار مجموعة من السياح من دولة الكويت الشقيقة ‏محافظة الطائف، تزامناً مع مهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ15؛ حيث شهدوا تجربة قطف الورد بإحدى مزارع الورد والإفطار الطائفي المكون من: الملة، والسمن، والعسل، والجبن البلدي، كفعالية تركت انطباعًا رائعًا في نفوسهم.

‏وذكر لـ"سبق" المرشد السياحي المرافق للمجموعة خالد الشربي، أن الزوار من دولة الكويت الشقيقة ليسوا غرباء عن الطائف، فهي تعتبر إحدى محطات الوصول ‏للقادمين من الكويت لأداء فريضة الحج والعمرة، وكذلك للاصطياف، غير أن تجربة التواجد في الطائف أثناء موسم الورد كانت مختلفة تمامًا عمّا توقعوه.

يذكر أن مجموعة السياح زارت عددًا من مزارع ومصانع الورد في وادي محرم، والهدا، والشفا، وشهدوا مراحل التصنيع وصولًا لذلك المُنتج العالمي.

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200 مليون

26 ديسمبر
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