النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

50 شاشة إلكترونية توعوية لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يزيد على 50 شاشة إلكترونية عالية الدقة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يتم تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وكادر مختص للترجمة واللغات لعدة لغات عالمية كما تم ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم؛ لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت.

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.

وتعمل الشاشات البالغ متوسط حجمها في الساحات (25 متراً مربعاً) و(36 متراً مربعاً) داخل المسجد الحرام، على نشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وبث الرسائل التوعوية عن أهمية الإجراءات الاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة القاصدين خلال موسم رمضان المبارك، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.

وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أن وحدة المحتوى والمعلومات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره، وكذلك العمل مع المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، وإبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
50 شاشة إلكترونية توعوية لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يزيد على 50 شاشة إلكترونية عالية الدقة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يتم تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وكادر مختص للترجمة واللغات لعدة لغات عالمية كما تم ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم؛ لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت.

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.

وتعمل الشاشات البالغ متوسط حجمها في الساحات (25 متراً مربعاً) و(36 متراً مربعاً) داخل المسجد الحرام، على نشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وبث الرسائل التوعوية عن أهمية الإجراءات الاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة القاصدين خلال موسم رمضان المبارك، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.

وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أن وحدة المحتوى والمعلومات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره، وكذلك العمل مع المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، وإبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
03:27 PM

50 شاشة إلكترونية توعوية لخدمة المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
210

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ما يزيد على 50 شاشة إلكترونية عالية الدقة موزعة في أرجاء المسجد الحرام، يتم تغيير محتواها وفق المستجدات عبر فريق مختص في الجانب الشرعي والتوجيهي، وكادر مختص للترجمة واللغات لعدة لغات عالمية كما تم ربطها بالألياف البصرية بغرفة التحكم؛ لضمان أمان المحتوى وسهولة الإضافة أو التعديل على المحتوى من مكان واحد وفي أي وقت.

وتقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين ممثلة في وحدة متابعة الشاشات بالإشراف على الشاشات وتشغيلها وصيانتها.

وتعمل الشاشات البالغ متوسط حجمها في الساحات (25 متراً مربعاً) و(36 متراً مربعاً) داخل المسجد الحرام، على نشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وبث الرسائل التوعوية عن أهمية الإجراءات الاحترازية ودورها في الحفاظ على صحة وسلامة القاصدين خلال موسم رمضان المبارك، كما تم وضع جدول زمني لصيانة جميع الشاشات صيانة وقائية وإصلاحية.

وأكدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة أن وحدة المحتوى والمعلومات تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره، وكذلك العمل مع المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، وتدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض وترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر بعد الموافقة عليها.

ويعمل على إدارة المحتوى فريق من الكفاءات الوطنية المؤهلة، الحريصة على تجديد المحتوى بما يتواكب مع متغيرات الجوانب الصحية والإرشادية، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وتسعى وحدة المحتوى والمعلومات إلى نشر الجوانب الشرعية، للإسهام في تعليم الزائرين واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى الوحدة في كل موسم إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات، إضافة إلى العبارات الترحيبية بالزوّار، وتهنئتهم بقدومهم إلى بيت الله الحرام، وإيضاح دور الرئاسة في تقديم الخدمات لهم، وإبراز الأرقام الهاتفية الخاصة باستقبال استفساراتهم ومتطلباتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,774
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة