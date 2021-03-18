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السلطة الفلسطينية تطالب "بايدن" بالتراجع عن القرارات الجائرة لـ"ترامب" بحقها

دعته إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

طالبت السلطة الفلسطينية في رسائل رسمية مكتوبة وُجّهت مؤخراً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بإزالة اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" من قائمة الإرهاب الأميركية، وفصل التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى فلسطين عن إسرائيل، بحسب ما نقلت "الشرق"، اليوم (الخميس) عن الدكتور أحمد جميل عزم المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني.

وذكر "عزم" أن السلطة شددت على أن بناء علاقة استراتيجية ومستقرة بين الجانبين، يتطلب إزالة اسم المنظمة من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأضاف أن إزالة اسم منظمة يُشكّل مفتاحًا لعلاقات مستقرة بين الجانبين، لا تتعرض للتغيير مهما تغيّرت الإدارات.

وبين المسؤول الفلسطيني أن هذه الخطوة تُتيح لإدارة "بايدن" إلغاء القوانين المناهضة للفلسطينيين، التي سُنّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبارها غير دستورية.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية طالبت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، دون أي قيود.

الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

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السلطة الفلسطينية تطالب "بايدن" بالتراجع عن القرارات الجائرة لـ"ترامب" بحقها
سبق

طالبت السلطة الفلسطينية في رسائل رسمية مكتوبة وُجّهت مؤخراً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بإزالة اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" من قائمة الإرهاب الأميركية، وفصل التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى فلسطين عن إسرائيل، بحسب ما نقلت "الشرق"، اليوم (الخميس) عن الدكتور أحمد جميل عزم المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني.

وذكر "عزم" أن السلطة شددت على أن بناء علاقة استراتيجية ومستقرة بين الجانبين، يتطلب إزالة اسم المنظمة من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأضاف أن إزالة اسم منظمة يُشكّل مفتاحًا لعلاقات مستقرة بين الجانبين، لا تتعرض للتغيير مهما تغيّرت الإدارات.

وبين المسؤول الفلسطيني أن هذه الخطوة تُتيح لإدارة "بايدن" إلغاء القوانين المناهضة للفلسطينيين، التي سُنّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبارها غير دستورية.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية طالبت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، دون أي قيود.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:49 PM

السلطة الفلسطينية تطالب "بايدن" بالتراجع عن القرارات الجائرة لـ"ترامب" بحقها

دعته إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت السلطة الفلسطينية في رسائل رسمية مكتوبة وُجّهت مؤخراً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بإزالة اسم "منظمة التحرير الفلسطينية" من قائمة الإرهاب الأميركية، وفصل التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى فلسطين عن إسرائيل، بحسب ما نقلت "الشرق"، اليوم (الخميس) عن الدكتور أحمد جميل عزم المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني.

وذكر "عزم" أن السلطة شددت على أن بناء علاقة استراتيجية ومستقرة بين الجانبين، يتطلب إزالة اسم المنظمة من قائمة الإرهاب الأميركية.

وأضاف أن إزالة اسم منظمة يُشكّل مفتاحًا لعلاقات مستقرة بين الجانبين، لا تتعرض للتغيير مهما تغيّرت الإدارات.

وبين المسؤول الفلسطيني أن هذه الخطوة تُتيح لإدارة "بايدن" إلغاء القوانين المناهضة للفلسطينيين، التي سُنّت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، واعتبارها غير دستورية.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية طالبت بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك إعادة فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن، دون أي قيود.

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