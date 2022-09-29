"الترفيه" تطلق مبادرة "صناع السعادة" لدعم القطاع بأكثر من 100 ألف شاب وفتاة

بهدف تأهيل الكوادر المتخصصة

تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مبادرة "صنّاع السعادة" وذلك بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد، وسعادة سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للترفيه.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن مبادرة "صنّاع السعادة" تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تقديم برامج تدريبية وتأهيلية وتعليمية مختلفة، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع.

دعم المبادرة بمذكرات التفاهم

كما شهد حفل إطلاق المبادرة توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات لتنمية رأس المال البشري بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهينة العامة للترفيه.

كما رعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه توقيع عدداً من مذكرات التفاهم مثل الهيئة فيها الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بافرط، وكانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مثله مدير عام الصندوق تركي الجعويني تهدف إلى دراسة الاحتياجات التدريبية ودعم التوظيف في قطاع الترفيه، ومذكرة تفاهم ثالثة مع تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بين الهيئة العامة للترفيه ممثلة برئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وتواصل توقيع المذكرات حيث وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية فهد بن محمد الفواز مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتطوير برامج تعليمية منتهية بالتوظيف.

وفي مذكرات تناولت الموضوع نفسه، وقع نائب الرئيس التنفيذي لتطوير رأس المال البشري في الهيئة العامة للترفيه محمد بن عبدالله الشهري مذكرات عدة مع كل من شركة مشاريع الترفيه السعودية (سفن) ممثلة بالرئيس التنفيذي للعمليات عاصم بن عثمان الجبير، ومدير إدارة أول لإدارة تطوير المواهب في شركة البحر الأحمر للتطوير زهار فلمبان. كل على حدة.

أكثر من 100 ألف مستفيد من مبادرة "صنّاع السعادة"

وستدعم المبادرة أكثر من 100 ألف شاب وشابه من أبناء وبنات الوطن للانخراط في العمل في قطاع الترفيه بالمملكة، مؤهلين بالعديد من الدورات التدريبية والدبلومات التخصصية المتنوعة التي تشكّل أهمية قصوى في قطاع الترفيه، بدءاً من إدارة الحشود، وإدارة المراكز الترفيهية والصيانة والسلامة العامة في مراكز الترفيه، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وتسويقها، إلى جانب برامج الزمالة التي من شأنها نقل المعرفة، وبرنامج الابتعاث الذي بدأت مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة القدية، والتي تم ابتعاث 60 طالباً وطالبة إلى جامعة سنترال فلوريدا، وانتهاءً ببرنامج قادة الترفيه الذي سيؤهل مجموعة من القيادات التنفيذية في القطاع بالتعاون مع أفضل الجامعات المتخصصة في التطوير القيادي والشركات العالمية الرائدة في قطاع الترفيه.

دبلوم الترفيه بالتعاون جامعة كوت دا زور الفرنسية

وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية في مقدمتها برنامج الدبلوم في قطاع الترفيه، والذي تقدمه الأكاديمية السعودية للترفيه، بالتعاون مع جامعة "كوت دا زور" الفرنسية، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وسيشمل البرنامج في المرحلة الأولى، تدريب وتهيئة 350 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة في مسارات: إدارة الحشود، وإدارة المراكز الترفيهية، وإدارة الصيانة، والسلامة العامة في مراكز الترفيه، فيما ستقوم الشركات التي وقعت معها "الهيئة" مذكرات تفاهم بتقديم التدريب المنتهي بالتوظيف للمشاركين في البرنامج وعلى مدار مدة البرنامج التي تستمر سنتين، ستمنح للمتدربين مكافآت مالية شهرية.

تعاون إلكتروني بين الأكاديمية السعودية للترفيه و أكاديمية باريس العالمية

وتأتي المنصة التدريبية الإلكترونية في قطاع الترفيه ضمن برامج المبادرة، وسيتم تفعيلها بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للترفيه و أكاديمية باريس العالمية. وتقدم المنصة أكثر من 30 دورة تدريبية (عن بعد) تستهدف أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة من موظفي ومتطوعي قطاع الترفيه و"مواسم السعودية"، وذلك في خمسة مجالات هي: الترحيب بالزوار والمراسم، إدارة الحشود، الأمن والسلامة، تنظيم الفعاليات، وتسويق الفعاليات.

برنامج الابتعاث وتجربة القدية مع جامعة سنترال فلوريداً

ويهدف برنامج الابتعاث أحد برامج المبادرة، إلى ابتعاث موظفين من قطاع الترفيه، بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمية الرائدة.

وانطلقت المرحلة الأولى منه بالشراكة مع شركة القدية، حيث تم ابتعاث 60 طالباً وطالبة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الترفيه، بالتعاون مع جامعة سنترال فلوريدا الرائدة في مجال الترفيه.

الزمالة وقادة الترفيه

وعلى صعيد القيادات في القطاع، خصصت "الهيئة" برنامجين ضمن مبادرة "صناع السعادة" أولهما برنامج زمالة الترفيه، والذي سيشارك فيه 60 موظفًا وموظفة، بهدف نقل المعرفة وتطوير القطاع من خلال التدريب الفصلي والعملي في مجالات الترفيه المختلفة، فيما يسعى برنامج قادة الترفيه إلى ابتعاث 30 قائداً وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي. وينفذ البرنامجان بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.

يشار إلى أن المبادرة ستساهم في توليد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتزويد الشركات وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الترفيه بالكفاءات والمواهب الوطنية المحترفة، التي تلائم متطلبات سوق العمل الترفيهي في المملكة.