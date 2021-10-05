النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإرهاق " يبعد حارس الأخضر عن التدريبات.. وتمارين خاصة لـ" الحسن"

يواصل تحضيراته لمواجهة اليابان ضمن تصفيات مونديال 2022

تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "زيد البواردي" للإرهاق منعه من المشاركة في الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، فيما اكتفى اللاعب "علي الحسن" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

واصل الأخضر اليوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في محافظة جدة، تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الإرهاق " يبعد حارس الأخضر عن التدريبات.. وتمارين خاصة لـ" الحسن"
سبق

تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "زيد البواردي" للإرهاق منعه من المشاركة في الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، فيما اكتفى اللاعب "علي الحسن" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

واصل الأخضر اليوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في محافظة جدة، تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:06 AM

"الإرهاق " يبعد حارس الأخضر عن التدريبات.. وتمارين خاصة لـ" الحسن"

يواصل تحضيراته لمواجهة اليابان ضمن تصفيات مونديال 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,433

تعرض حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "زيد البواردي" للإرهاق منعه من المشاركة في الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، فيما اكتفى اللاعب "علي الحسن" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

واصل الأخضر اليوم الاثنين تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً في محافظة جدة، تحضيراً لمواجهة منتخب اليابان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,811
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة