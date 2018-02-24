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الخيبري: هذه ليست أخلاقًا يا عسيري .. وعبدالفتاح يرد: أنت اسأت لي أثناء المباراة

عقوبات انضباطية متوقعة بسبب أحداث مباراة الأهلي والفيحاء

يتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات تطول لاعبي الأهلي والفيحاء بعد المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك والتي بدأت بعد نهاية ركلات الترجيح في المباراة التي كسبها الأهلي .

وبهذا الخصوص وجّه سامي الخيبري لاعب نادي الفيحاء رسالة عتب للاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري وقال : أنا عاتب على عبدالفتاح عسيري وأقول له هذه ليست روحًا ولا أخلاقًا رياضية".

وأضاف: عند الفوز يجب أن تحترم الخصم، وفي النهاية هذه كرة قدم إذا انتصرت يجب أن تتواضع.

من جانب آخر علق عبدالفتاح عسيري على حديث الخيبري، وقال:"‏أثناء المباراة كان يتلفظ عليّ ولكن لم استجب له وبعد المباراة ذهبت إليه وفرحت بالتأهل أمامه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الخيبري: هذه ليست أخلاقًا يا عسيري .. وعبدالفتاح يرد: أنت اسأت لي أثناء المباراة
سبق

يتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات تطول لاعبي الأهلي والفيحاء بعد المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك والتي بدأت بعد نهاية ركلات الترجيح في المباراة التي كسبها الأهلي .

وبهذا الخصوص وجّه سامي الخيبري لاعب نادي الفيحاء رسالة عتب للاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري وقال : أنا عاتب على عبدالفتاح عسيري وأقول له هذه ليست روحًا ولا أخلاقًا رياضية".

وأضاف: عند الفوز يجب أن تحترم الخصم، وفي النهاية هذه كرة قدم إذا انتصرت يجب أن تتواضع.

من جانب آخر علق عبدالفتاح عسيري على حديث الخيبري، وقال:"‏أثناء المباراة كان يتلفظ عليّ ولكن لم استجب له وبعد المباراة ذهبت إليه وفرحت بالتأهل أمامه.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:49 PM

الخيبري: هذه ليست أخلاقًا يا عسيري .. وعبدالفتاح يرد: أنت اسأت لي أثناء المباراة

عقوبات انضباطية متوقعة بسبب أحداث مباراة الأهلي والفيحاء

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
8
20,426

يتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات تطول لاعبي الأهلي والفيحاء بعد المشادة التي حصلت بين لاعبي الفريقين عقب نهاية اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ربع نهائي كأس الملك والتي بدأت بعد نهاية ركلات الترجيح في المباراة التي كسبها الأهلي .

وبهذا الخصوص وجّه سامي الخيبري لاعب نادي الفيحاء رسالة عتب للاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري وقال : أنا عاتب على عبدالفتاح عسيري وأقول له هذه ليست روحًا ولا أخلاقًا رياضية".

وأضاف: عند الفوز يجب أن تحترم الخصم، وفي النهاية هذه كرة قدم إذا انتصرت يجب أن تتواضع.

من جانب آخر علق عبدالفتاح عسيري على حديث الخيبري، وقال:"‏أثناء المباراة كان يتلفظ عليّ ولكن لم استجب له وبعد المباراة ذهبت إليه وفرحت بالتأهل أمامه.

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