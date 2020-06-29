سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 22422
أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.
سلطنة عمان
فيروس كورونا الجديد
سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-29
أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:28 PM
سلطنة عمان: 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا
بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد 22422
أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل (910) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد_١٩؛ منها (535) حالة لعمانيين، (375) حالة لغير عمانيين.
وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الحالات المصابة بلغ 39060؛ فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 22422 حالة عقب تعافي 1222 حالة جديدة.