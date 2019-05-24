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"سبق" تتوصل إلى معرفة من كان بجانب خادم الحرمين الشريفين في الصور النادرة

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.

وكانت هناك محاولات لتحديد إسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان -حفظه الله- متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تتوصل إلى معرفة من كان بجانب خادم الحرمين الشريفين في الصور النادرة
سبق

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.

وكانت هناك محاولات لتحديد إسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان -حفظه الله- متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
03:51 AM

"سبق" تتوصل إلى معرفة من كان بجانب خادم الحرمين الشريفين في الصور النادرة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
7
30,408

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.

وكانت هناك محاولات لتحديد إسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان -حفظه الله- متكئاً على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات، وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,769
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,736
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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