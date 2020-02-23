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شاهد.. الحرائق تتواصل في غابات "قمم جبال الحشر" شرق جازان

الأهالي: سببها غير معروف لنا حتى الآن.. وتتوسّع رقعتها

تواصلت الحرائق في قمم جبال الحشر شرق منطقة جازان، منذ يوم أمس حتى الآن، في مواقع وعرة يصعب الوصول لها إلا على الأقدام.

وأشار أهالٍ في جبال الحشر بمنطقة جازان، إلى أن الدفاع المدني تم إبلاغه وباشر الحادثة، فيما أكّدوا أن موقع الحريق وعر ويصعب الوصول له إلا على الأقدام أو عبر الطيران، مبيّنين أن الحرائق تتوسّع رقعتها في تلك القمم.


وفيما رصدت عدسة المصور حسن حريصي، الحريق، أفاد الأهالي بأن سبب اشتعال تلك الحرائق غير معروف حتى الوقت الحالي.

جازان جبال الحشر الحرائق الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الحرائق تتواصل في غابات "قمم جبال الحشر" شرق جازان
سبق

تواصلت الحرائق في قمم جبال الحشر شرق منطقة جازان، منذ يوم أمس حتى الآن، في مواقع وعرة يصعب الوصول لها إلا على الأقدام.

وأشار أهالٍ في جبال الحشر بمنطقة جازان، إلى أن الدفاع المدني تم إبلاغه وباشر الحادثة، فيما أكّدوا أن موقع الحريق وعر ويصعب الوصول له إلا على الأقدام أو عبر الطيران، مبيّنين أن الحرائق تتوسّع رقعتها في تلك القمم.


وفيما رصدت عدسة المصور حسن حريصي، الحريق، أفاد الأهالي بأن سبب اشتعال تلك الحرائق غير معروف حتى الوقت الحالي.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:22 PM

شاهد.. الحرائق تتواصل في غابات "قمم جبال الحشر" شرق جازان

الأهالي: سببها غير معروف لنا حتى الآن.. وتتوسّع رقعتها

A A A
محمد المواسي - جازان
0
754

تواصلت الحرائق في قمم جبال الحشر شرق منطقة جازان، منذ يوم أمس حتى الآن، في مواقع وعرة يصعب الوصول لها إلا على الأقدام.

وأشار أهالٍ في جبال الحشر بمنطقة جازان، إلى أن الدفاع المدني تم إبلاغه وباشر الحادثة، فيما أكّدوا أن موقع الحريق وعر ويصعب الوصول له إلا على الأقدام أو عبر الطيران، مبيّنين أن الحرائق تتوسّع رقعتها في تلك القمم.


وفيما رصدت عدسة المصور حسن حريصي، الحريق، أفاد الأهالي بأن سبب اشتعال تلك الحرائق غير معروف حتى الوقت الحالي.

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