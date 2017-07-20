"شيفروليه" تكشف عن مواصفات سيارتها المرتقبة "كورفيت C8 2020"

بسعر تنافسي أقل من 60 ألف دولار.. والإنتاج يبدأ في أواخر 2019

عبدالملك سرور

كشفت "شيفروليه" عن سيارتها المرتقبة "كورفيت C8 2020" في الولايات المتحدة، التي تُعتبر أول سيارة من كورفيت بمحرك وسطي.

وفي التفاصيل، تأتي السيارة بمحرك 8 سلندر، وسعة 6.2 لتر، وستنتج 495 حصانًا (369 كيلو واط) و470 رطلا (637 نيوتن/ متر) من عزم الدوران عند تجهيزها بعادم الأداء، وهو أقصى قدرة حصانية وعزم دوران لأي إدخال من طراز كورفيت، كما أنه متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كم/ س في أقل من 3 ثوانٍ عندما يكون مزودًا بحزمة الأداء Z51؛ وبذلك تكون أكثر السيارات تسارعًا لكورفيت.

وتتميز السيارة بتصميم جريء ومستقبلي، مع المحافظة على هوية سيارة كورفيت؛ إذ تتمتع بمقدمة جريئة، وفتحات هواء كبيرة، وغطاء محرك أنيق (وإن كان المحرك نفسه ليس في الأمام)، ومصابيح أمامية نحيفة فوقه. وتستمر اللمسات الرياضية في الخلف مع التصميم المنحوت للجسد، والمتدفق للوراء، ورفارف خلفية عضلية، ونافذة زجاجية، تعطينا لمحة عن محرك V8 الجديد. وفوق النافذة نرى كاميرا، ترسل الفيديو إلى المقصورة، كما نرى مصدًّا خلفيًّا مهوى، ومصابيح خلفية أنيقة، وجناحًا خلفيًّا صغيرًا، ونظام عادم رباعيًّا رياضيًّا.

ولاقتراب السيارة كثيرًا من الأرض فقد تم تزويدها بنظام تعليق أمامي لرفع المقدمة بـ 1.6 إنش في 2.8 ثانية في السرعات التي تصل إلى 39 كم/ س. ويُفعَّل نظام التعليق أوتوماتيكيًّا عبر GPS السيارة من خلال 1000 موقع يتم حفظه مسبقًا.

وجاءت المقصورة الداخلية بأسلوب يعطي شعورًا للسائق بأنه يجلس في مقصورة طائرة مكسوة بالجلد، مع تطريزات يدوية، والعديد من اللمسات المعدنية.. كما زُودت بأزرار عمودية للتحكم بالتكييف، وفتحات تهوية رفيعة، مع مقود جديد مسطح من الأعلى والأسفل، وشاشة عرض قابلة لإعادة الضبط (قياس 12 إنش)، ونظام صوتي من Bose، مع وجود لمسات من كربون فايبر عند طلب السيارة مع مقاعد GT2 ومقاعد Competition الرياضية.

ومن جهته، أوضح رئيس جنرال موتورز مارك ريوس أن السيارة التقليدية ذات المحرك الأمامي قد بلغت حدود أدائها؛ وهو ما يستلزم التصميم الجديد "من حيث الراحة والمرح لا يزال يبدو وكأنه كورفيت، لكنه يقود أفضل من أي مركبة في تاريخ كورفيت. سيكون العملاء سعداء بتركيزنا على التفاصيل والأداء في جميع المجالات".

ومن المقرر أن يكون سعر السيارة تنافسيًّا؛ إذ يبدأ بأقل من 60 ألف دولار، أي ما يعادل 225 ألف ريال؛ وبذلك تعتبر أرخص سيارة رياضية بمحرك وسطي في العالم. أما مرحلة الإنتاج في الشركة فستكون في أواخر عام 2019.