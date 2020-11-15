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الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

يتلقّى فحوصات ما بعد البروتوكول

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.

يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا
سبق

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.

يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:21 PM

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

يتلقّى فحوصات ما بعد البروتوكول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.

يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

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