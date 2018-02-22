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"الميموني" يُطلق فعاليات "ربيع الطائف".. والبداية سباق اختراق الضاحية والدراجات

فيما شكرَ أمير منطقة مكة على توجيهه بإقامة الأمسيات الشعرية في موعدها

رفع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني باسمه ونيابةً عن أهالي الطائف الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل على إقامة الأمسيات الشعرية في موعدها بمهرجان "ربيع الطائف"، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم، فعاليات "ربيع الطائف"، بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك على أرض سوق عكاظ.

وبدأت انطلاقة الفعاليات بسباق اختراق الضاحية وسباق الدراجات الذي شارك به أكثر من 200 رياضي، على مسافة قدرت بنحو 6 كيلومترات.

بعد ذلك، تجول ومرافقوه من مديري الجهات الحكومية على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة والمقامة على جنبات جادة عكاظ, كما تجول على طول جادة عكاظ وشاهد عرضات الفلكلور الشعبي ( المجرور، والزير والتعشير )، وخمسيات كرة القدم، ومسرح الطفل.

من جهةٍ ثانية، ثمن محافظ الطائف الجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان، مؤكداً أن هذا هو لكل أهالي المحافظة كجزء مهم من مناشط المحافظة الثقافية والسياحية.

يذكر أن فعاليات "ربيع الطائف" تتواصل على مدى ثلاثة أسابيع, من خلال عديد الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ويتضمن "ربيع الطائف" إقامة مجموعة من المعارض والأركان منها: معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

فهد العتيبي الطائف متعب البقمي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الميموني" يُطلق فعاليات "ربيع الطائف".. والبداية سباق اختراق الضاحية والدراجات
سبق

رفع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني باسمه ونيابةً عن أهالي الطائف الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل على إقامة الأمسيات الشعرية في موعدها بمهرجان "ربيع الطائف"، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم، فعاليات "ربيع الطائف"، بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك على أرض سوق عكاظ.

وبدأت انطلاقة الفعاليات بسباق اختراق الضاحية وسباق الدراجات الذي شارك به أكثر من 200 رياضي، على مسافة قدرت بنحو 6 كيلومترات.

بعد ذلك، تجول ومرافقوه من مديري الجهات الحكومية على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة والمقامة على جنبات جادة عكاظ, كما تجول على طول جادة عكاظ وشاهد عرضات الفلكلور الشعبي ( المجرور، والزير والتعشير )، وخمسيات كرة القدم، ومسرح الطفل.

من جهةٍ ثانية، ثمن محافظ الطائف الجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان، مؤكداً أن هذا هو لكل أهالي المحافظة كجزء مهم من مناشط المحافظة الثقافية والسياحية.

يذكر أن فعاليات "ربيع الطائف" تتواصل على مدى ثلاثة أسابيع, من خلال عديد الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ويتضمن "ربيع الطائف" إقامة مجموعة من المعارض والأركان منها: معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:25 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:48 AM

"الميموني" يُطلق فعاليات "ربيع الطائف".. والبداية سباق اختراق الضاحية والدراجات

فيما شكرَ أمير منطقة مكة على توجيهه بإقامة الأمسيات الشعرية في موعدها

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مجموعة من المحررين - الطائف
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4,728

رفع محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني باسمه ونيابةً عن أهالي الطائف الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل على إقامة الأمسيات الشعرية في موعدها بمهرجان "ربيع الطائف"، وذلك دعماً للحركة الثقافية في المحافظة.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم، فعاليات "ربيع الطائف"، بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية، وذلك على أرض سوق عكاظ.

وبدأت انطلاقة الفعاليات بسباق اختراق الضاحية وسباق الدراجات الذي شارك به أكثر من 200 رياضي، على مسافة قدرت بنحو 6 كيلومترات.

بعد ذلك، تجول ومرافقوه من مديري الجهات الحكومية على أجنحة الجهات الحكومية المشاركة والمقامة على جنبات جادة عكاظ, كما تجول على طول جادة عكاظ وشاهد عرضات الفلكلور الشعبي ( المجرور، والزير والتعشير )، وخمسيات كرة القدم، ومسرح الطفل.

من جهةٍ ثانية، ثمن محافظ الطائف الجهود المبذولة لإنجاح هذا المهرجان، مؤكداً أن هذا هو لكل أهالي المحافظة كجزء مهم من مناشط المحافظة الثقافية والسياحية.

يذكر أن فعاليات "ربيع الطائف" تتواصل على مدى ثلاثة أسابيع, من خلال عديد الفعاليات والفقرات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها، التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

ويتضمن "ربيع الطائف" إقامة مجموعة من المعارض والأركان منها: معرض الصقور، ومعرض الخيول، ومعرض المعهد الثانوي الصناعي، ومعرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ، إضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.

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