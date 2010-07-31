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رئيس الوزراء الأسترالي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

طرق احتفالاتنا مع بعضنا أصبحت مختلفة والعناصر الجوهرية وحدتنا

هنأ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلاً في رسالة تهنئة: "أقدم شكري الحار لتفهمكم وجهودكم في هذا الوقت الصعب، لقد عملنا بصبر كأمة لمواجهة التحديات والمشاركة في تحمل العبء الناجم عن وباء كورونا، إن طرق احتفالاتنا وتلاقينا مع بعضنا البعض أصبحت مختلفة، لكن العناصر الجوهرية لمجتمعنا – وحدتنا وترابطنا – تظل كما هي".
واختتم موريسون رسالته قائلاً: "خلال هذا الوقت الصعب، وبروح التضحية والمحبة لهذا الاحتفال العظيم، أعلم أنكم ستقومون بدوركم وستتواصلون مع الذين حولكم لطمأنتهم ودعمهم، من خلال جهودكم وتضحيتكم، تعيشون إيمانكم وتحدثون فرقًا لجاليتكم ووطننا".

عيد الأضحى المبارك

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رئيس الوزراء الأسترالي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك
سبق

هنأ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلاً في رسالة تهنئة: "أقدم شكري الحار لتفهمكم وجهودكم في هذا الوقت الصعب، لقد عملنا بصبر كأمة لمواجهة التحديات والمشاركة في تحمل العبء الناجم عن وباء كورونا، إن طرق احتفالاتنا وتلاقينا مع بعضنا البعض أصبحت مختلفة، لكن العناصر الجوهرية لمجتمعنا – وحدتنا وترابطنا – تظل كما هي".
واختتم موريسون رسالته قائلاً: "خلال هذا الوقت الصعب، وبروح التضحية والمحبة لهذا الاحتفال العظيم، أعلم أنكم ستقومون بدوركم وستتواصلون مع الذين حولكم لطمأنتهم ودعمهم، من خلال جهودكم وتضحيتكم، تعيشون إيمانكم وتحدثون فرقًا لجاليتكم ووطننا".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:39 AM

رئيس الوزراء الأسترالي يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك

طرق احتفالاتنا مع بعضنا أصبحت مختلفة والعناصر الجوهرية وحدتنا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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هنأ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجالية المسلمة في أستراليا والمسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلاً في رسالة تهنئة: "أقدم شكري الحار لتفهمكم وجهودكم في هذا الوقت الصعب، لقد عملنا بصبر كأمة لمواجهة التحديات والمشاركة في تحمل العبء الناجم عن وباء كورونا، إن طرق احتفالاتنا وتلاقينا مع بعضنا البعض أصبحت مختلفة، لكن العناصر الجوهرية لمجتمعنا – وحدتنا وترابطنا – تظل كما هي".
واختتم موريسون رسالته قائلاً: "خلال هذا الوقت الصعب، وبروح التضحية والمحبة لهذا الاحتفال العظيم، أعلم أنكم ستقومون بدوركم وستتواصلون مع الذين حولكم لطمأنتهم ودعمهم، من خلال جهودكم وتضحيتكم، تعيشون إيمانكم وتحدثون فرقًا لجاليتكم ووطننا".

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