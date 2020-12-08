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حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه السنوي الثامن للموسم الحالي

"التبيناوي": يتكون من 5 أشواط وعدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جوادًا

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثامن للموسم الحالي 1442هـ، على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جوادًا.

وأشار التبيناوي إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خُصص للدرجة "مفتوح مواليد" 2018م، والشوط الثاني خصص للدرجة "لم تربح"؛ بينما خصص الشوط الثالث لـ"مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات.

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حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه السنوي الثامن للموسم الحالي
سبق

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثامن للموسم الحالي 1442هـ، على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جوادًا.

وأشار التبيناوي إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خُصص للدرجة "مفتوح مواليد" 2018م، والشوط الثاني خصص للدرجة "لم تربح"؛ بينما خصص الشوط الثالث لـ"مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
11:54 AM

حائل.. ميدان الفروسية ينظم سباقه السنوي الثامن للموسم الحالي

"التبيناوي": يتكون من 5 أشواط وعدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جوادًا

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منصور الشلاقي - حائل
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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثامن للموسم الحالي 1442هـ، على دعم نادي سباقات الخيل.

وأوضح مدير ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جوادًا.

وأشار التبيناوي إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خُصص للدرجة "مفتوح مواليد" 2018م، والشوط الثاني خصص للدرجة "لم تربح"؛ بينما خصص الشوط الثالث لـ"مفتوح أفراس"، أما الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس مفتوح الدرجات.

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