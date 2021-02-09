المهنا : ركلة جزاء النصر صحيحة .. وهدف الفتح سليم

أشاد بقرارات الحكم "الطريس"

أكد عمر المهنا الخبير التحكيمي في القنوات الرياضية السعودية أن ركلة الجزاء المحتسبة لفريق النصر بالأنفاس الأخيرة من مباراته المؤجلة من الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مع مضيفه الفتح صحيحة.

وقال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا إن قرار الحكم خالد الطريس باحتساب ركلة جزاء لفريق النصر في الوقت البديل من الشوط الثاني بعد العودة لتقنية الفيديو صحيح على اعتبار أن هناك تهورًا من حارس الفتح على لاعب النصر.

وأضاف أن قرار الحكم باحتساب هدف الفتح صحيح كون اللاعب مراد باتنا الذي تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء كان في موقف سليم ولم يكن متسللاً على الرغم من وجود أكثر من زميل في وضعية التسلل لكنهم لم يتدخلوا في اللعبة.

وتابع قرار صحيح من الحكم باستمرار اللعب عند الدقيقة 17حين ارتدت الكرة من يد حارس الفتح إلى اللاعب نور الدين أمرابط الذي سقط داخل منطقة العمليات حيث لا توجد ركلة جزاء للنصر بسبب أن التصادم بين اللاعبين هو احتكاك أو تنافس طبيعي على الكرة.

وأشار المهنا إلى أن قرار الحكم خالد الطريس صحيح بإلغاء ركلة الجزاء المحتسبة للفتح عند الدقيقة 58 بعد العودة لـVAR لعدم وجود مخالفة على مدافع النصر.