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"فيصل بن فرحان" يترأس الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر

أكد استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

قدم الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، ترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجاء ذلك انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملاً بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزًا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم؛ تحقيقًا لتطلعات شعوبهم، وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

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"فيصل بن فرحان" يترأس الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر
سبق

قدم الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، ترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجاء ذلك انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملاً بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزًا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم؛ تحقيقًا لتطلعات شعوبهم، وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
01:12 AM

"فيصل بن فرحان" يترأس الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر

أكد استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.

وفي التفاصيل، ترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وجاء ذلك انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملاً بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزًا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم؛ تحقيقًا لتطلعات شعوبهم، وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

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