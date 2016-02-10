"صديق للأم والطفل".. "ولادة مكة" يسمح بمرافق يدعم الحامل في آلام المخاض

قرار يتماشى مع إجراءات الوزارة ويشدد على اتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى

بدأ مستشفى الولادة والأطفال، في السماح بوجود مرافق يُقدم الدعم والمشورة وسبل الراحة لمساعدة الأم الحامل على تحمل آلام المخاض في غرفة الولادة، مع ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالمستشفى.

ويأتي ذلك في إطار سعي مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة ليصبح صديقًا للأم والطفل؛ حيث جاء القرار تماشيًا مع سياسات وإجراءات وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

هذا وأكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي، التطور الكبير الذي تتمتع به المستشفى وما تمتلكه من تجهيز طبي عالٍ وكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.

من جانب آخر، أبان المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي، أن "ولادة مكة" يحرص دائمًا على تهيئة الأم الحامل لتخطي مراحل الولادة بسلاسة تامة؛ متمنيًا لجميع الأمهات الحوامل ولادة ميسرة وسهلة بإذن الله تعالى.