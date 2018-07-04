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القبض على مُحرقي سيارة المرأة في الجموم وإحالتهما للنيابة

أحدهما اشترى البنزين وتواصل مع شخص لمساعدته في فعلته

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن ‏‫القبض على شخصين أحرقا مركبة سيدة في محافظة الجموم واحالتهما للنيابة العامة.

‏وكان أحدهما قد قام ‏بشراء البنزين من إحدى المحطات وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.

عبدالله البرقاوي الطائف هادي العصيمي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على مُحرقي سيارة المرأة في الجموم وإحالتهما للنيابة
سبق

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن ‏‫القبض على شخصين أحرقا مركبة سيدة في محافظة الجموم واحالتهما للنيابة العامة.

‏وكان أحدهما قد قام ‏بشراء البنزين من إحدى المحطات وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
10:21 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:58 AM

القبض على مُحرقي سيارة المرأة في الجموم وإحالتهما للنيابة

أحدهما اشترى البنزين وتواصل مع شخص لمساعدته في فعلته

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
98
61,770

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن ‏‫القبض على شخصين أحرقا مركبة سيدة في محافظة الجموم واحالتهما للنيابة العامة.

‏وكان أحدهما قد قام ‏بشراء البنزين من إحدى المحطات وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.

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