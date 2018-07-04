القبض على مُحرقي سيارة المرأة في الجموم وإحالتهما للنيابة

أحدهما اشترى البنزين وتواصل مع شخص لمساعدته في فعلته

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن ‏‫القبض على شخصين أحرقا مركبة سيدة في محافظة الجموم واحالتهما للنيابة العامة.

‏وكان أحدهما قد قام ‏بشراء البنزين من إحدى المحطات وتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصين من سكان المحافظة واللذين تأكد ضلوعهما في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تمت إحالة القضية للنيابة تمهيدا لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.