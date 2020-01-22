السعودية في "الفيتور" الإسباني وافتتاح ملكي لثالث أكبر معرض سياحي في العالم

متخصص في الاقتصاد السياحي

انطلق، اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، فعاليات النسخة الـ40 من المعرض الدولي للسياحة الفيتور 2020 في إسبانيا، الذي يعد ثالث أهم المعارض السياحية في العالم بعد برلين ولندن، وبمشاركة 165 دولة منها دول عربية.

وافتتحت ملكة إسبانيا ليتيثيا والأمين العام لمنظمة السياحة الدولية الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي فعاليات المعرض الذي تستضيفه مدينة المعارض في مدريد على مدار خمسة أيام، وستكون كوريا الجنوبية البلد الضيف في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 11 ألف شركة ودول جديدة، مثل غابون وسورينام وطاجيكستان وتايوان، بالإضافة إلى مشاركة خليجية لكل من الإمارات والبحرين وشركات سياحية كبرى من عمان والسعودية، وتمثل الشركات الإسبانية 44‎%‎ من إجمالي المعرض، فيما تمثل المشاركة الدولية 56‎%‎.

ويعد المعرض ملتقى سنوياً للمؤسسات والشركات السياحية لبحث آخر التطورات والتحديات في القطاع، واستعراض أحدث العروض المقترحات وتبادل الخبرات، إلى جانب تقديم المنتجات السياحية الجديدة والترويج للعلامات التجارية، وتحديد جدول أعمال السنة السياحية.

ومن المتوقع أن يشارك 142 ألف مختص ومهني في المعرض المقام على مساحة 70 ألف متر مربع في أيامه الثلاثة الأولى، والمخصصة للخبراء والعاملين في السياحة، ومن المتوقع أن يزوره 110 آلاف شخص على الأقل.

يُذكر أن المشاركة في المعرض في نسخته الـ39 حطمت جميع الأرقام القياسية؛ إذ شارك فيه نحو عشرة آلاف شركة و142 ألف مهني، فيما زاره نحو 111 ألف شخص في اليوم المفتوح للجمهور.

كما بلغ عدد السياح في العالم نحو 1.5 مليار سائح في 2019، وهو ما يمثل نمواً قدره أربعة في المائة مقارنة بعام 2018، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح 3 أو 4%.

وزار إسبانيا 79.4 مليون شخص في الفترة من يناير ونوفمبر الماضي، وبلغت عائدات السياحة خلال تلك الفترة 98 مليار دولار.