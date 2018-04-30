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"التعليم" تعلن عن خطوات تغيير واقع التغذية المدرسية.. شركة متخصصة

العيسى": نتطلع لأن تتغير الصورة الموجودة حالياً والتي لا ترضي طموحنا

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم عن خطوات وحلول جذرية لتغيير واقع التغذية المدرسية في المملكة ومنها تطبيق تجربة التغذية المدرسية على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم ،وتأسيس شركة متخصصة بـالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة وذلك لتغيير واقع التغذية المدرسية الذي لا يرضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا، واصفا الأسلوب المطبق بالعشوائي ولا يرضي أحدا في القطاع التعليمي.

وقال ‏وزيرالتعليم خلال افتتاحه صباح اليوم بمقر الوزارة بالرياض مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الأول، الذي يشارك فيه ممثلو عدة جهات وشركات محلية ودولية متخصصة في مجال التغذية :لدينا طموح لتأسيس شركة متخصصة بالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة لتساهم في إيجاد الحلول الجذرية للتغذيةالمدرسية، حيث ستكون الذراع الاستثماري القادر على تغيير هذا الواقع .

وأضاف العيسى : أن تنظيم مؤتمر التغذية المدرسية الأول هو الخطوة الأولى لتغيير واقع التغذية المدرسية وتطبيق التجربة على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم لتكشف لنا الجوانب التشغيلية والصحية في هذا الجانب .

وتابع العيسى: موضوع التغذية المدرسية مهم وحيوي لمؤسسات التعليم ونحن نتطلع لأن تتغير الصورة الموجودة حاليا التي طبعا لا ترضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا إلا أننا نتطلع لتغيير هذه المنظومة في المستقبل القريب.

وقال: لدينا طموح لأن نوجد حلولاً جذرية لواقع التغذية المدرسية من خلال فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع الذي يعد جاذبا لكثير من المؤسسات والشركات مشددا في هذا الجانب على أهمية تقديم الغذاء الصحي وتقديم تجربة تربوية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدراس والارتقاء بمستوى المقاصف المدرسية والمنشآت والمرافق التي تقدم هذه الخدمة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن عن خطوات تغيير واقع التغذية المدرسية.. شركة متخصصة
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم عن خطوات وحلول جذرية لتغيير واقع التغذية المدرسية في المملكة ومنها تطبيق تجربة التغذية المدرسية على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم ،وتأسيس شركة متخصصة بـالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة وذلك لتغيير واقع التغذية المدرسية الذي لا يرضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا، واصفا الأسلوب المطبق بالعشوائي ولا يرضي أحدا في القطاع التعليمي.

وقال ‏وزيرالتعليم خلال افتتاحه صباح اليوم بمقر الوزارة بالرياض مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الأول، الذي يشارك فيه ممثلو عدة جهات وشركات محلية ودولية متخصصة في مجال التغذية :لدينا طموح لتأسيس شركة متخصصة بالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة لتساهم في إيجاد الحلول الجذرية للتغذيةالمدرسية، حيث ستكون الذراع الاستثماري القادر على تغيير هذا الواقع .

وأضاف العيسى : أن تنظيم مؤتمر التغذية المدرسية الأول هو الخطوة الأولى لتغيير واقع التغذية المدرسية وتطبيق التجربة على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم لتكشف لنا الجوانب التشغيلية والصحية في هذا الجانب .

وتابع العيسى: موضوع التغذية المدرسية مهم وحيوي لمؤسسات التعليم ونحن نتطلع لأن تتغير الصورة الموجودة حاليا التي طبعا لا ترضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا إلا أننا نتطلع لتغيير هذه المنظومة في المستقبل القريب.

وقال: لدينا طموح لأن نوجد حلولاً جذرية لواقع التغذية المدرسية من خلال فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع الذي يعد جاذبا لكثير من المؤسسات والشركات مشددا في هذا الجانب على أهمية تقديم الغذاء الصحي وتقديم تجربة تربوية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدراس والارتقاء بمستوى المقاصف المدرسية والمنشآت والمرافق التي تقدم هذه الخدمة .

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:50 PM

"التعليم" تعلن عن خطوات تغيير واقع التغذية المدرسية.. شركة متخصصة

العيسى": نتطلع لأن تتغير الصورة الموجودة حالياً والتي لا ترضي طموحنا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
11,247

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم عن خطوات وحلول جذرية لتغيير واقع التغذية المدرسية في المملكة ومنها تطبيق تجربة التغذية المدرسية على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم ،وتأسيس شركة متخصصة بـالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة وذلك لتغيير واقع التغذية المدرسية الذي لا يرضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا، واصفا الأسلوب المطبق بالعشوائي ولا يرضي أحدا في القطاع التعليمي.

وقال ‏وزيرالتعليم خلال افتتاحه صباح اليوم بمقر الوزارة بالرياض مؤتمر ومعرض التغذية المدرسية الأول، الذي يشارك فيه ممثلو عدة جهات وشركات محلية ودولية متخصصة في مجال التغذية :لدينا طموح لتأسيس شركة متخصصة بالتغذية المدرسية من ضمن شركات تطوير القابضة لتساهم في إيجاد الحلول الجذرية للتغذيةالمدرسية، حيث ستكون الذراع الاستثماري القادر على تغيير هذا الواقع .

وأضاف العيسى : أن تنظيم مؤتمر التغذية المدرسية الأول هو الخطوة الأولى لتغيير واقع التغذية المدرسية وتطبيق التجربة على 500 مدرسة في العام الدراسي القادم لتكشف لنا الجوانب التشغيلية والصحية في هذا الجانب .

وتابع العيسى: موضوع التغذية المدرسية مهم وحيوي لمؤسسات التعليم ونحن نتطلع لأن تتغير الصورة الموجودة حاليا التي طبعا لا ترضي طموح قيادتنا ولا طموحنا ولا تليق بمستوى بلادنا إلا أننا نتطلع لتغيير هذه المنظومة في المستقبل القريب.

وقال: لدينا طموح لأن نوجد حلولاً جذرية لواقع التغذية المدرسية من خلال فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع الذي يعد جاذبا لكثير من المؤسسات والشركات مشددا في هذا الجانب على أهمية تقديم الغذاء الصحي وتقديم تجربة تربوية للطلاب والطالبات ومنسوبي المدراس والارتقاء بمستوى المقاصف المدرسية والمنشآت والمرافق التي تقدم هذه الخدمة .

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