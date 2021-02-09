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غابة "الخطيم" تعدٍ جائر يحولها أشجارها الخضراء إلى حطام

مقاطع فيديو رصدت حالتها قبل وبعد الاعتداء.. ومطالبات بملاحقة المعتدين

شكا سكان من تعدٍ جائر على البيئة في غابة الخطيم التابعة لمحافظة هروب ومحافظة صبيا، لم يراع أي اعتبار للبيئة وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والطبيعة هناك.

وتفصيلاً، طالب مهتمون بتقصي الأمر ومتابعة المعتدين على البيئة وتحويل ذلك الموقع إلى حطام بعدما كان من المواقع التي تعد من الغابات الصغيرة المخضرة بين مركز الكدمي وتحديدًا قرية مشلحة ومحافظة هروب.

ورصدت مقاطع فيديو حالها سابقًا بخضرتها وكثافة أشجارها وكيف حولها التعدي إلى أراضٍ متصحرة.

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غابة "الخطيم" تعدٍ جائر يحولها أشجارها الخضراء إلى حطام
سبق

شكا سكان من تعدٍ جائر على البيئة في غابة الخطيم التابعة لمحافظة هروب ومحافظة صبيا، لم يراع أي اعتبار للبيئة وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والطبيعة هناك.

وتفصيلاً، طالب مهتمون بتقصي الأمر ومتابعة المعتدين على البيئة وتحويل ذلك الموقع إلى حطام بعدما كان من المواقع التي تعد من الغابات الصغيرة المخضرة بين مركز الكدمي وتحديدًا قرية مشلحة ومحافظة هروب.

ورصدت مقاطع فيديو حالها سابقًا بخضرتها وكثافة أشجارها وكيف حولها التعدي إلى أراضٍ متصحرة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:12 PM

غابة "الخطيم" تعدٍ جائر يحولها أشجارها الخضراء إلى حطام

مقاطع فيديو رصدت حالتها قبل وبعد الاعتداء.. ومطالبات بملاحقة المعتدين

A A A
محمد المواسي - جازان
1
5,131

شكا سكان من تعدٍ جائر على البيئة في غابة الخطيم التابعة لمحافظة هروب ومحافظة صبيا، لم يراع أي اعتبار للبيئة وأهمية المحافظة على الغطاء النباتي والطبيعة هناك.

وتفصيلاً، طالب مهتمون بتقصي الأمر ومتابعة المعتدين على البيئة وتحويل ذلك الموقع إلى حطام بعدما كان من المواقع التي تعد من الغابات الصغيرة المخضرة بين مركز الكدمي وتحديدًا قرية مشلحة ومحافظة هروب.

ورصدت مقاطع فيديو حالها سابقًا بخضرتها وكثافة أشجارها وكيف حولها التعدي إلى أراضٍ متصحرة.

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