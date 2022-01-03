النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودية 2022م

تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتهيئة مطارات المملكة لخدمة رالي داكار السعودية 2022م، الذي تنظّمه وزارة الرياضة، بإشرافٍ ومتابعة من الاتحاد السعودي للسيارات، وذلك عبر مجموعة من الخدمات داخل المطارات.

وتمثلت الخدمات المقدمة في تجهيز منصات الاستقبال، وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة، وتوفير منصات إنهاء إجراءات السفر، وتنظيم تشغيل 15 مروحيات من الطائرات المسجّلة لدى شركة الطائرات المروحية؛ 10 منها مسجلة محلياً، و5 مروحيات أجنبية، إضافة إلى ترخيص 6 طائرات مجنحة لأغراض دعم جوية، مثل الإخلاء الطبي وتمرير الاتصالات.

وسخّرت الهيئة إمكاناتها في تجهيز منصات ومرافق الخدمات، وتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجون إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير تصاريح المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات المعنية، علاوة على إصدار 3 أدلة إرشادية (متطلبات ترخيص الرالي، والتزوّد بالوقود خارج المطارات، والتعامل مع الغبار الناتج عن المراوح العامودية).

كما قامت الهيئة بإصدار تصاريح استخدام عددٍ من المطارات وإصدار تصاريح دخول الطائرات، إضافة إلى التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.

ويعد سباق رالي داكار السعودية 2022م امتداداً للنسخ السابقة من الرالي الـ 44، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختَي 2020 و2021، كما يُعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من (650) مشاركاً يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودية 2022م
سبق

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتهيئة مطارات المملكة لخدمة رالي داكار السعودية 2022م، الذي تنظّمه وزارة الرياضة، بإشرافٍ ومتابعة من الاتحاد السعودي للسيارات، وذلك عبر مجموعة من الخدمات داخل المطارات.

وتمثلت الخدمات المقدمة في تجهيز منصات الاستقبال، وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة، وتوفير منصات إنهاء إجراءات السفر، وتنظيم تشغيل 15 مروحيات من الطائرات المسجّلة لدى شركة الطائرات المروحية؛ 10 منها مسجلة محلياً، و5 مروحيات أجنبية، إضافة إلى ترخيص 6 طائرات مجنحة لأغراض دعم جوية، مثل الإخلاء الطبي وتمرير الاتصالات.

وسخّرت الهيئة إمكاناتها في تجهيز منصات ومرافق الخدمات، وتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجون إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير تصاريح المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات المعنية، علاوة على إصدار 3 أدلة إرشادية (متطلبات ترخيص الرالي، والتزوّد بالوقود خارج المطارات، والتعامل مع الغبار الناتج عن المراوح العامودية).

كما قامت الهيئة بإصدار تصاريح استخدام عددٍ من المطارات وإصدار تصاريح دخول الطائرات، إضافة إلى التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.

ويعد سباق رالي داكار السعودية 2022م امتداداً للنسخ السابقة من الرالي الـ 44، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختَي 2020 و2021، كما يُعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من (650) مشاركاً يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:44 AM

"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودية 2022م

تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
729

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتهيئة مطارات المملكة لخدمة رالي داكار السعودية 2022م، الذي تنظّمه وزارة الرياضة، بإشرافٍ ومتابعة من الاتحاد السعودي للسيارات، وذلك عبر مجموعة من الخدمات داخل المطارات.

وتمثلت الخدمات المقدمة في تجهيز منصات الاستقبال، وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة، وتوفير منصات إنهاء إجراءات السفر، وتنظيم تشغيل 15 مروحيات من الطائرات المسجّلة لدى شركة الطائرات المروحية؛ 10 منها مسجلة محلياً، و5 مروحيات أجنبية، إضافة إلى ترخيص 6 طائرات مجنحة لأغراض دعم جوية، مثل الإخلاء الطبي وتمرير الاتصالات.

وسخّرت الهيئة إمكاناتها في تجهيز منصات ومرافق الخدمات، وتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجون إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير تصاريح المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات المعنية، علاوة على إصدار 3 أدلة إرشادية (متطلبات ترخيص الرالي، والتزوّد بالوقود خارج المطارات، والتعامل مع الغبار الناتج عن المراوح العامودية).

كما قامت الهيئة بإصدار تصاريح استخدام عددٍ من المطارات وإصدار تصاريح دخول الطائرات، إضافة إلى التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.

ويعد سباق رالي داكار السعودية 2022م امتداداً للنسخ السابقة من الرالي الـ 44، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختَي 2020 و2021، كما يُعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من (650) مشاركاً يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة