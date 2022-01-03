"الطيران المدني" يهيئ المطارات لخدمة رالي داكار السعودية 2022م

تجهيز منصات الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة

قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتهيئة مطارات المملكة لخدمة رالي داكار السعودية 2022م، الذي تنظّمه وزارة الرياضة، بإشرافٍ ومتابعة من الاتحاد السعودي للسيارات، وذلك عبر مجموعة من الخدمات داخل المطارات.

وتمثلت الخدمات المقدمة في تجهيز منصات الاستقبال، وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة، وتوفير منصات إنهاء إجراءات السفر، وتنظيم تشغيل 15 مروحيات من الطائرات المسجّلة لدى شركة الطائرات المروحية؛ 10 منها مسجلة محلياً، و5 مروحيات أجنبية، إضافة إلى ترخيص 6 طائرات مجنحة لأغراض دعم جوية، مثل الإخلاء الطبي وتمرير الاتصالات.

وسخّرت الهيئة إمكاناتها في تجهيز منصات ومرافق الخدمات، وتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجون إليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير تصاريح المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات المعنية، علاوة على إصدار 3 أدلة إرشادية (متطلبات ترخيص الرالي، والتزوّد بالوقود خارج المطارات، والتعامل مع الغبار الناتج عن المراوح العامودية).

كما قامت الهيئة بإصدار تصاريح استخدام عددٍ من المطارات وإصدار تصاريح دخول الطائرات، إضافة إلى التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.

ويعد سباق رالي داكار السعودية 2022م امتداداً للنسخ السابقة من الرالي الـ 44، وهي النسخة الثالثة على التوالي التي تستضيفها المملكة، بعد أن استضافت نسختَي 2020 و2021، كما يُعد الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، حيث استقطبت النسخة هذا العام أكثر من (650) مشاركاً يمثلون (70) جنسية من مختلف أنحاء العالم؛ ما يجعلها النسخة الأكبر من حيث المشاركة في تاريخ الرالي.