النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة.. نجاة سائق من حادث مروِّع بعد أن علقت مركبته فوق نفق الأندلس

حسب مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم

نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس.

وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.

جدة نفق الأندلس مرور جدة حادث سيارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة.. نجاة سائق من حادث مروِّع بعد أن علقت مركبته فوق نفق الأندلس
سبق

نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس.

وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:48 AM

جدة.. نجاة سائق من حادث مروِّع بعد أن علقت مركبته فوق نفق الأندلس

حسب مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم

A A A
هادي العصيمي - جدة
0
10,628

نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس.

وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,260
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,682
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,364

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة