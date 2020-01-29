وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.

وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط.

وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة.

جدة.. نجاة سائق من حادث مروِّع بعد أن علقت مركبته فوق نفق الأندلس هادي العصيمي سبق 2020-01-29 نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة. جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم. وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس. وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط. وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 12:48 AM

جدة.. نجاة سائق من حادث مروِّع بعد أن علقت مركبته فوق نفق الأندلس حسب مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم





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نجا قائد مركبة من نوع بيك أب بعد أن علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس بمحافظة جدة.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو متداوَل من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

وأظهر المقطع المتداوَل مركبة من نوع "بيك أب"، علقت فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس.

وبيّن المقطع أن المركبة كادت تسقط، ونجا سائقها من السقوط.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد باشر قِسم حوادث مرور محافظة جدة موقع الحادث الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن تعرُّض السيارة لأضرار، ونجاة سائقها.