النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة العاصمة المقدسة: منع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة

أعطت مهلة أسبوع لتصحيح الأوضاع.. قبل تطبيق الجزاءات والغرامات

فرضت أمانة العاصمة المقدسة غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة لتسببها في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومعدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطرقات والممرّات وداخل نطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys.

وأمهلت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدَّات المتوقفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة.

وشددت على أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة: منع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة
سبق

فرضت أمانة العاصمة المقدسة غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة لتسببها في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومعدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطرقات والممرّات وداخل نطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys.

وأمهلت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدَّات المتوقفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة.

وشددت على أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
03:36 PM

أمانة العاصمة المقدسة: منع الشاحنات من الوقوف داخل أحياء مكة

أعطت مهلة أسبوع لتصحيح الأوضاع.. قبل تطبيق الجزاءات والغرامات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
720

فرضت أمانة العاصمة المقدسة غراماتٍ مالية على أصحاب الشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وصهاريج المياه المتوقفة في الطرقات العامَّة وداخل الأحياء السكنيِّة لتسببها في إحداث التشوه البصري، وتعطيل الحركة المرورية، وإزعاج أهالي الأحياء، وخطورتها على المشاة، مؤكدةً تعاونها مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتحرير المخالفات مع التعهد بعدم الوقوف داخل الأحياء إطلاقاً.

وأعلنت الأمانة عن إيجاد بدائل متاحة لأصحاب الشاحنات والصهاريج ومعدَّات مواد البناء عن طريق تهيئة مواقف السيارات العامَّة الــ 5 الموجودة بالعاصمة المقدسة وتخصيص مواقع لهم في مواقف السيارات على طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومواقف السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان، ومواقف السيارات على طريق مكة-المدينة، ومواقف السيارات على طريق الليث.

وأشارت إلى أن المواقع الجديدة سوف تكون مواقف ثابتة لأصحاب المُعِدَّات للرجوع إليها بعد الانتهاء من خدمة العملاء في أماكن وجودهم، مشددةً على عدم السماح بالوقوف في الطرقات والممرّات وداخل نطاق الأحياء للحفاظ على المنظر الحضاري وتعزيز الأمن والسلامة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى استخدام منصة (معدة) المتوفرة في موقع الأمانة الإلكتروني لطلب الخدمة أو عن طريق التوجه إلى أقرب موقع معتمد للمواقف، ويمكن لأصحاب المعدات التسجيل من خلال المنصة على الرابط التالي https://srvc.holymakkah.gov.sa/eqsys.

وأمهلت الأمانة أصحاب الشاحنات والمعدَّات المتوقفة داخل الأحياء السكنية بشكلٍ غير نظامي (أسبوعاً) من تاريخ الإعلان لتصحيح أوضاعهم والتقيُّد بالوقوف النظامي بمواقف السيارات العامَّة.

وشددت على أن هذه الجهود جاءت استجابةً لمطالب المواطنين من الأهالي وأصحاب المحلات التجارية، الذين يعانون من الوقوف العشوائي للشاحنات ضِمن النطاق العمراني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,714
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,196

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة