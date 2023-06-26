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دراسة: لقاح للأطفال يحميهم من السرطان في الكبر

الحكومة الاسكتلندية تخطط للتوسيع في التطعيم

خلصت دراسة جديدة إلى أن لقاحاً مخصصاً للأطفال لمواجهة فيروس محدّد، يمكن أن يساعد لاحقاً على تقليل فرص إصابتهم بأنواع معينة من السرطانات.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة جلاسكو الاسكتلندية، أن طلبة المدارس من الذكور والإناث الذين يتلقون تطعيماً ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"، تزيد فرصة نجاتهم من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال أحد المشاركين في البحث، كيفين بولوك؛ إن نسبة الإصابة بسرطان الرأس والعنق قد زادت على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

واستمرت الدراسة لمدة عامين، وشملت 235 مريضاً في اسكتلندا بمرض سرطان العنق والرأس، ووجد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري موجود في 60 في المئة من الحالات.

وفيروس الورم الحليمي البشري مرض شائع ينتقل عبر تلامس الجلد أو الاتصال الجنسي أو يتسلل عبر جرح بسيط، ويرتبط بعض أنواعه بالسرطان، وخاصة سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

ورحب بولوك؛ بخطط الحكومة الاسكتلندية لتوسيع التطعيم ضد هذا الفيروس في المدارس، ليشمل الأولاد والبنات.

وأوضح "تظهر أحدث بياناتنا أن 78 في المئة من المصابين بسرطان الرأس والرقبة كانوا من الرجال، وأن فيروس الورم الحليمي البشري كان موجوداً في 60 من أنواع السرطانات".

وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC) بإعطاء الذكور والإناث في عمر 11 و12 عاماً تطعيماً ضد الفيروس، بحسب موقع "مايو كلينك".

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دراسة: لقاح للأطفال يحميهم من السرطان في الكبر
سبق

خلصت دراسة جديدة إلى أن لقاحاً مخصصاً للأطفال لمواجهة فيروس محدّد، يمكن أن يساعد لاحقاً على تقليل فرص إصابتهم بأنواع معينة من السرطانات.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة جلاسكو الاسكتلندية، أن طلبة المدارس من الذكور والإناث الذين يتلقون تطعيماً ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"، تزيد فرصة نجاتهم من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال أحد المشاركين في البحث، كيفين بولوك؛ إن نسبة الإصابة بسرطان الرأس والعنق قد زادت على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

واستمرت الدراسة لمدة عامين، وشملت 235 مريضاً في اسكتلندا بمرض سرطان العنق والرأس، ووجد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري موجود في 60 في المئة من الحالات.

وفيروس الورم الحليمي البشري مرض شائع ينتقل عبر تلامس الجلد أو الاتصال الجنسي أو يتسلل عبر جرح بسيط، ويرتبط بعض أنواعه بالسرطان، وخاصة سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

ورحب بولوك؛ بخطط الحكومة الاسكتلندية لتوسيع التطعيم ضد هذا الفيروس في المدارس، ليشمل الأولاد والبنات.

وأوضح "تظهر أحدث بياناتنا أن 78 في المئة من المصابين بسرطان الرأس والرقبة كانوا من الرجال، وأن فيروس الورم الحليمي البشري كان موجوداً في 60 من أنواع السرطانات".

وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC) بإعطاء الذكور والإناث في عمر 11 و12 عاماً تطعيماً ضد الفيروس، بحسب موقع "مايو كلينك".

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:18 AM

دراسة: لقاح للأطفال يحميهم من السرطان في الكبر

الحكومة الاسكتلندية تخطط للتوسيع في التطعيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلصت دراسة جديدة إلى أن لقاحاً مخصصاً للأطفال لمواجهة فيروس محدّد، يمكن أن يساعد لاحقاً على تقليل فرص إصابتهم بأنواع معينة من السرطانات.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة جلاسكو الاسكتلندية، أن طلبة المدارس من الذكور والإناث الذين يتلقون تطعيماً ضد فيروس "الورم الحليمي البشري"، تزيد فرصة نجاتهم من سرطان عنق الرحم للإناث وسرطان العنق والرأس عند الذكور، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال أحد المشاركين في البحث، كيفين بولوك؛ إن نسبة الإصابة بسرطان الرأس والعنق قد زادت على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

واستمرت الدراسة لمدة عامين، وشملت 235 مريضاً في اسكتلندا بمرض سرطان العنق والرأس، ووجد الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري موجود في 60 في المئة من الحالات.

وفيروس الورم الحليمي البشري مرض شائع ينتقل عبر تلامس الجلد أو الاتصال الجنسي أو يتسلل عبر جرح بسيط، ويرتبط بعض أنواعه بالسرطان، وخاصة سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطان الرأس والرقبة عند الرجال.

ورحب بولوك؛ بخطط الحكومة الاسكتلندية لتوسيع التطعيم ضد هذا الفيروس في المدارس، ليشمل الأولاد والبنات.

وأوضح "تظهر أحدث بياناتنا أن 78 في المئة من المصابين بسرطان الرأس والرقبة كانوا من الرجال، وأن فيروس الورم الحليمي البشري كان موجوداً في 60 من أنواع السرطانات".

وتُوصي مراكز مكافحة الأمراض واتقائها (CDC) بإعطاء الذكور والإناث في عمر 11 و12 عاماً تطعيماً ضد الفيروس، بحسب موقع "مايو كلينك".

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