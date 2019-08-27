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"المعلمي" يلتقي المندوب الأممي للأردن ويبحثان أهم القضايا على الساحة الدولية

شددا على أواصر الأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي اليوم، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية المعين حديثًا لدى الأمم المتحدة السفير محمد ‏ضيف الله حمود، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية.

ورحب المندوب المعلمي، بالسفير الأردني محمد حمود، مشددًا على أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة، التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي المندوب الأممي للأردن ويبحثان أهم القضايا على الساحة الدولية
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي اليوم، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية المعين حديثًا لدى الأمم المتحدة السفير محمد ‏ضيف الله حمود، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية.

ورحب المندوب المعلمي، بالسفير الأردني محمد حمود، مشددًا على أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة، التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:24 AM

"المعلمي" يلتقي المندوب الأممي للأردن ويبحثان أهم القضايا على الساحة الدولية

شددا على أواصر الأخوة ‏والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي اليوم، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية المعين حديثًا لدى الأمم المتحدة السفير محمد ‏ضيف الله حمود، وذلك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة، وأهم القضايا على الساحة الدولية.

ورحب المندوب المعلمي، بالسفير الأردني محمد حمود، مشددًا على أواصر المودة والأخوة ‏والمصالح المشتركة، التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل ناصر الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول حسين العقبي.‏

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