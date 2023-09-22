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الطائف.. مواطن يدهس طفلاً ويتهجم بألفاظ غير لائقة ويهرب من موقع الحادث

كاميرا شركة اتصالات أسهمت في التعرف على الجاني .. ووالدة الطفل تستغيث

هربَ مواطن من موقع حادث دهس ارتكبه ضد طفل عمره 6 سنوات في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف أمس السبت، فيما تعرض لإصابات نوّم على إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه مُعافى ولله الحمد.

وتفصيلاً، وفقًا لما ذكرته والدة الطفل لـ "سبق"، قالت: طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرجَ من المنزل مُرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات ليتفاجأ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث، ارتطمت به وألقته على الشارع ممددًا أمامي يُعاني بسبب إصابات تعرضَ لها، حينها خرج سائق المركبة وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة وذلك عليّ أنا التي ذُهلت من ذلك .

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث والعودة به إلى المنزل وأنا في حالةٍ هستيرية، حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث أصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه، بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مُبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، حيث لم تتضح لوحة المركبة ولم يبق إلا شركة زين للاتصالات حيث أفادهم الموظف بأنهُ لا يستطيع إعادة تسجيل الكاميرات إلا بخطاب رسمي من الجهة المخولة بذلك.

وتابعت: أفادتنا شرطة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بأنه سوف يتم تحويلها إلى المرور بشعبة الحوادث، وعند مراجعتنا لشعبة الحوادث، اليوم الأحد بعد الظهر، أفادونا بعدم وجود أي معاملة حادث دهس لطفل لدينا، وعند العودة لشرطة المستشفى وجدنا المعاملة ما زالت لديهم ولم يتم تحويلها لشعبة الحوادث ليتم في ضوء ذلك القبض على المتسبب بالحادث، وأفادونا بمراجعة شعبة الحوادث يوم الثلاثاء.

وتساءلت: لماذا هذا التأخير؟ ونُطالب بالقبض عليه بأسرع وقت ممكن لينال جزاءه الرادع، وذلك لهروبه من الموقع .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. مواطن يدهس طفلاً ويتهجم بألفاظ غير لائقة ويهرب من موقع الحادث
سبق

هربَ مواطن من موقع حادث دهس ارتكبه ضد طفل عمره 6 سنوات في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف أمس السبت، فيما تعرض لإصابات نوّم على إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه مُعافى ولله الحمد.

وتفصيلاً، وفقًا لما ذكرته والدة الطفل لـ "سبق"، قالت: طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرجَ من المنزل مُرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات ليتفاجأ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث، ارتطمت به وألقته على الشارع ممددًا أمامي يُعاني بسبب إصابات تعرضَ لها، حينها خرج سائق المركبة وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة وذلك عليّ أنا التي ذُهلت من ذلك .

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث والعودة به إلى المنزل وأنا في حالةٍ هستيرية، حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث أصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه، بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مُبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، حيث لم تتضح لوحة المركبة ولم يبق إلا شركة زين للاتصالات حيث أفادهم الموظف بأنهُ لا يستطيع إعادة تسجيل الكاميرات إلا بخطاب رسمي من الجهة المخولة بذلك.

وتابعت: أفادتنا شرطة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بأنه سوف يتم تحويلها إلى المرور بشعبة الحوادث، وعند مراجعتنا لشعبة الحوادث، اليوم الأحد بعد الظهر، أفادونا بعدم وجود أي معاملة حادث دهس لطفل لدينا، وعند العودة لشرطة المستشفى وجدنا المعاملة ما زالت لديهم ولم يتم تحويلها لشعبة الحوادث ليتم في ضوء ذلك القبض على المتسبب بالحادث، وأفادونا بمراجعة شعبة الحوادث يوم الثلاثاء.

وتساءلت: لماذا هذا التأخير؟ ونُطالب بالقبض عليه بأسرع وقت ممكن لينال جزاءه الرادع، وذلك لهروبه من الموقع .

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
11:11 PM

الطائف.. مواطن يدهس طفلاً ويتهجم بألفاظ غير لائقة ويهرب من موقع الحادث

كاميرا شركة اتصالات أسهمت في التعرف على الجاني .. ووالدة الطفل تستغيث

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فهد العتيبي - الطائف
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هربَ مواطن من موقع حادث دهس ارتكبه ضد طفل عمره 6 سنوات في شارع العشرين بالشهداء الشمالية في الطائف أمس السبت، فيما تعرض لإصابات نوّم على إثرها بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وخرج بعد علاجه مُعافى ولله الحمد.

وتفصيلاً، وفقًا لما ذكرته والدة الطفل لـ "سبق"، قالت: طفلي "عمر عبدالعزيز محمد المالكي" كان قد خرجَ من المنزل مُرافقًا لي لقضاء بعض احتياجاتنا من البقالة المجاورة لمنزلنا، وعند العودة تقدم طفلي بضع خطوات ليتفاجأ بمركبة من نوع "أنوفا" ذات موديل حديث، ارتطمت به وألقته على الشارع ممددًا أمامي يُعاني بسبب إصابات تعرضَ لها، حينها خرج سائق المركبة وقام بالتهجم والتلفظ بألفاظ بذيئة وخارجة عن الذوق العام هو وعائلته التي كانت ترافقه بالمركبة وذلك عليّ أنا التي ذُهلت من ذلك .

وأضافت: قمت بحمل طفلي من موقع الحادث والعودة به إلى المنزل وأنا في حالةٍ هستيرية، حينها تولى أحد جيراننا "سلطان القرني" نقل وإسعاف طفلي والتوجه به إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي حيث أصيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه، بعد هروب قائد المركبة من موقع الحادث غير مُبالٍ بما حصل من دون إنقاذ الطفل أو طلب المساعدة له بالاتصال على الهلال الأحمر.

وبيّنت والدة الطفل أن الجهات الأمنية كانت قد استعانت بتسجيل كاميرا أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، حيث لم تتضح لوحة المركبة ولم يبق إلا شركة زين للاتصالات حيث أفادهم الموظف بأنهُ لا يستطيع إعادة تسجيل الكاميرات إلا بخطاب رسمي من الجهة المخولة بذلك.

وتابعت: أفادتنا شرطة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بأنه سوف يتم تحويلها إلى المرور بشعبة الحوادث، وعند مراجعتنا لشعبة الحوادث، اليوم الأحد بعد الظهر، أفادونا بعدم وجود أي معاملة حادث دهس لطفل لدينا، وعند العودة لشرطة المستشفى وجدنا المعاملة ما زالت لديهم ولم يتم تحويلها لشعبة الحوادث ليتم في ضوء ذلك القبض على المتسبب بالحادث، وأفادونا بمراجعة شعبة الحوادث يوم الثلاثاء.

وتساءلت: لماذا هذا التأخير؟ ونُطالب بالقبض عليه بأسرع وقت ممكن لينال جزاءه الرادع، وذلك لهروبه من الموقع .

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