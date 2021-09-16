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بعد إنقاذها متسوقة الغصة.. شاهد "هلال حائل" يُكَرّم "الحربي" ويوجه لها دعوة

"اليحياء": عمل إنساني يعكس تفانيها وحاجة الجميع لتعلم "الإسعافات الأولية"

كرّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحياء، الممرضة منى ضاحي سالم الحربي إحدى منسوبات مستشفى شراف التابع للتجمع الصحي بمنطقة حائل؛ نظير إنقاذها لامرأة أصيبت بغصة أثناء تواجدها في أحد المطاعم داخل مجمع تجاري.

وأشار إلى أن تكريم الممرضة يأتي تقديرًا لدورها البطولي؛ إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة بكل شجاعة، وإبلاغ غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧)، والمحافظة على سلامة المصابة لحين وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي، التي قامت بدورها بمباشرة الحالة.

واعتبر "اليحياء" هذا العمل عملًا إنسانيًّا يعكس إخلاصها وتفانيها، مضيفًا أن مثل هذه المواقف تكشف مدى حاجة الجميع لتعلم طرق الإسعافات الأولية، فالجميع معرّض في أي وقت ومكان لمثل هذه المواقف، وحين يكون الفرد على دراية بالطرق الصحيحة للإسعافات الأولية؛ يكون جاهزًا للتعامل معها.

وقدّم للممرضة بهذه المناسبة درعًا تذكاريًّا مقدمًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وشهادة شكر وتقدير، وعدد من الهدايا العينية، كما وجّه الدعوة لها للانضمام إلى فريق الهيئة التطوعي بمنطقة حائل.

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بعد إنقاذها متسوقة الغصة.. شاهد "هلال حائل" يُكَرّم "الحربي" ويوجه لها دعوة
سبق

كرّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحياء، الممرضة منى ضاحي سالم الحربي إحدى منسوبات مستشفى شراف التابع للتجمع الصحي بمنطقة حائل؛ نظير إنقاذها لامرأة أصيبت بغصة أثناء تواجدها في أحد المطاعم داخل مجمع تجاري.

وأشار إلى أن تكريم الممرضة يأتي تقديرًا لدورها البطولي؛ إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة بكل شجاعة، وإبلاغ غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧)، والمحافظة على سلامة المصابة لحين وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي، التي قامت بدورها بمباشرة الحالة.

واعتبر "اليحياء" هذا العمل عملًا إنسانيًّا يعكس إخلاصها وتفانيها، مضيفًا أن مثل هذه المواقف تكشف مدى حاجة الجميع لتعلم طرق الإسعافات الأولية، فالجميع معرّض في أي وقت ومكان لمثل هذه المواقف، وحين يكون الفرد على دراية بالطرق الصحيحة للإسعافات الأولية؛ يكون جاهزًا للتعامل معها.

وقدّم للممرضة بهذه المناسبة درعًا تذكاريًّا مقدمًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وشهادة شكر وتقدير، وعدد من الهدايا العينية، كما وجّه الدعوة لها للانضمام إلى فريق الهيئة التطوعي بمنطقة حائل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
01:24 PM

بعد إنقاذها متسوقة الغصة.. شاهد "هلال حائل" يُكَرّم "الحربي" ويوجه لها دعوة

"اليحياء": عمل إنساني يعكس تفانيها وحاجة الجميع لتعلم "الإسعافات الأولية"

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خالد السليمي - حائل
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كرّم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحياء، الممرضة منى ضاحي سالم الحربي إحدى منسوبات مستشفى شراف التابع للتجمع الصحي بمنطقة حائل؛ نظير إنقاذها لامرأة أصيبت بغصة أثناء تواجدها في أحد المطاعم داخل مجمع تجاري.

وأشار إلى أن تكريم الممرضة يأتي تقديرًا لدورها البطولي؛ إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة بكل شجاعة، وإبلاغ غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم (٩٩٧)، والمحافظة على سلامة المصابة لحين وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي، التي قامت بدورها بمباشرة الحالة.

واعتبر "اليحياء" هذا العمل عملًا إنسانيًّا يعكس إخلاصها وتفانيها، مضيفًا أن مثل هذه المواقف تكشف مدى حاجة الجميع لتعلم طرق الإسعافات الأولية، فالجميع معرّض في أي وقت ومكان لمثل هذه المواقف، وحين يكون الفرد على دراية بالطرق الصحيحة للإسعافات الأولية؛ يكون جاهزًا للتعامل معها.

وقدّم للممرضة بهذه المناسبة درعًا تذكاريًّا مقدمًا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وشهادة شكر وتقدير، وعدد من الهدايا العينية، كما وجّه الدعوة لها للانضمام إلى فريق الهيئة التطوعي بمنطقة حائل.

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