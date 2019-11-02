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الإيقاع بـ"لص المنازل" بالدمام.. اعترف بجرائمه العشرة

إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن القبض عليه

أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

الدمام شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإيقاع بـ"لص المنازل" بالدمام.. اعترف بجرائمه العشرة
سبق

أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
03:09 PM

الإيقاع بـ"لص المنازل" بالدمام.. اعترف بجرائمه العشرة

إجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن القبض عليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
6
1,227

أعلنت شرطة الشرقية القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل، حيث أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

وقال المتحدث: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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