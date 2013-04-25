تنبيه لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.
تنبيه لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.
25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:27 AM
تنبيه لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.