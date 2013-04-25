ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

تنبيه لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-25 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 10:27 AM

تنبيه لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , القرى , المخواة , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.