بعد تلقي ولي العهد لقاح كورونا.. ارتفاع نسبة المسجَّلين لتلقي اللقاح 5 أضعاف

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد الجرعة الأولى من لقاح كورونا ‏ارتفع فيها معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.‏



وأوضح أن عدد المطعَّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.



ووجّه الربيعة ‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.