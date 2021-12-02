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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وخليص وعسفان وهدى الشام والشعيبة وثول وجدة ورابغ والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وخليص وعسفان وهدى الشام والشعيبة وثول وجدة ورابغ والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:54 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير والشرقية ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بحرة وخليص وعسفان وهدى الشام والشعيبة وثول وجدة ورابغ والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

وكذلك تشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

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