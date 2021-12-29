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"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والباحة والشرقية والشمالية وحائل وجازان والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والعديد والبطحاء والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والفريش والصويدرة والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وطاشا ووادي الفرع وينبع النخل والرايس وينبع، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وخميس مشيط وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 1200 ظهرًا.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والباحة والشرقية والشمالية وحائل وجازان والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والعديد والبطحاء والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والفريش والصويدرة والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وطاشا ووادي الفرع وينبع النخل والرايس وينبع، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وخميس مشيط وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 1200 ظهرًا.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
01:51 AM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
06:14 AM

"الأرصاد" ينبِّه 10 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والباحة والشرقية والشمالية وحائل وجازان والقصيم.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء. وأمطار خفيفة إلى متوسطة على ثول وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والعديد والبطحاء والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والفريش والصويدرة والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وطاشا ووادي الفرع وينبع النخل والرايس وينبع، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة النماص وخميس مشيط وظهران الجنوب وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء. فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 1200 ظهرًا.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة حائل بأمطار خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة السليمي والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة جازان سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الأربعاء.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.

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