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"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً

الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:52 AM

"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً

الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,448

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

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