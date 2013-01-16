وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-16 قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً. وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي". وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم . وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 10:52 AM

"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم





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قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.

وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".

وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .

وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.