"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً
الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم
قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.
وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".
وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .
وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.
"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-16
قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.
وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".
وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .
وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.
16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:52 AM
"الصحة": لقاح كورونا متاح الآن لجميع الأطفال للفئة العمرية من 5 - 11 عاماً
الوزارة انتهت قبل أيام من المرحلة التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم
قالت وزارة الصحة، اليوم، إن لقاح كورونا متاحٌ الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً.
وأضافت، أن حجز الجرعة الأولى من اللقاح للأطفال متاحٌ عبر "توكلنا" و"صحتي".
وقبل أيامٍ انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5 - 11) عاماً التي خُصصت للفئات الأعلى خطورة منهم .
وقالت "الصحة" حينها: الحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.