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طائرة السعودية تهبط اضطراريًّا في كندا لإنقاذ رضيع.. توفي بالمستشفى

الرحلة كانت متجهة من مدينة جدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

توفي طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، لدى وصوله إلى المستشفى، بعد أن أدت حالته الصحية الحرجة إلى هبوط طائرة الخطوط السعودية بشكل اضطراري في شرق كندا أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم مطار سانت جون الدولي بكندا: إن رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية هبطت في عاصمة مقاطعة (نيو فاوند لاند) في حوالى الساعة 11:40 صباحًا (بتوقيت كندا) بسبب حالة طبية طارئة.

وأضافت في بيان صحفي أن الرحلة السعودية كانت متجهة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ مشيرة إلى أن الطفل نُقل إلى أقرب مستشفى فور هبوط الطائرة لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

ورفضت السلطات الأمنية الكشف عن هوية الطفل وأسرته، وأكدت أنه لا يوجد أي شبهة في حالة الوفاة.

طفل طائرة الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طائرة السعودية تهبط اضطراريًّا في كندا لإنقاذ رضيع.. توفي بالمستشفى
سبق

توفي طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، لدى وصوله إلى المستشفى، بعد أن أدت حالته الصحية الحرجة إلى هبوط طائرة الخطوط السعودية بشكل اضطراري في شرق كندا أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم مطار سانت جون الدولي بكندا: إن رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية هبطت في عاصمة مقاطعة (نيو فاوند لاند) في حوالى الساعة 11:40 صباحًا (بتوقيت كندا) بسبب حالة طبية طارئة.

وأضافت في بيان صحفي أن الرحلة السعودية كانت متجهة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ مشيرة إلى أن الطفل نُقل إلى أقرب مستشفى فور هبوط الطائرة لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

ورفضت السلطات الأمنية الكشف عن هوية الطفل وأسرته، وأكدت أنه لا يوجد أي شبهة في حالة الوفاة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:53 PM

طائرة السعودية تهبط اضطراريًّا في كندا لإنقاذ رضيع.. توفي بالمستشفى

الرحلة كانت متجهة من مدينة جدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن

A A A
خالد علي - الرياض
5
11,108

توفي طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، لدى وصوله إلى المستشفى، بعد أن أدت حالته الصحية الحرجة إلى هبوط طائرة الخطوط السعودية بشكل اضطراري في شرق كندا أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم مطار سانت جون الدولي بكندا: إن رحلة الخطوط الجوية العربية السعودية هبطت في عاصمة مقاطعة (نيو فاوند لاند) في حوالى الساعة 11:40 صباحًا (بتوقيت كندا) بسبب حالة طبية طارئة.

وأضافت في بيان صحفي أن الرحلة السعودية كانت متجهة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ مشيرة إلى أن الطفل نُقل إلى أقرب مستشفى فور هبوط الطائرة لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

ورفضت السلطات الأمنية الكشف عن هوية الطفل وأسرته، وأكدت أنه لا يوجد أي شبهة في حالة الوفاة.

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